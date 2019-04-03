Страхи и мифы вокруг прививок: мнение ярославского врача

Откуда взялось движение антипрививочников и что они хотят доказать человечеству? Почему люди опасаются делать прививки, кому дают медицинский отвод и чем отличается импортная вакцина от отечественной? На эти и многие другие вопросы отвечает доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и детских инфекций ЯГМУ, главный специалист по вакцинопрофилактике департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Елена Чепрасова.

Мода или убеждения?

В XX веке средняя продолжительность жизни в развитых странах выросла на 30 лет. Эта заслуга принадлежит не только чистой воде и антибиотикам, которые продлили жизнь человечеству на 5 лет, но в первую очередь вакцинопрофилактике. Люди стали меньше болеть и умирать от тяжелых инфекций. Они начинают забывать, что такое натуральная оспа, полиомиелит, дифтерия, столбняк, чума, холера и бешенство.

В последние годы многие родители намеренно отказываются от прививания своих малышей, нарушая тем самым баланс защищенных и незащищенных от инфекций, подвергая угрозе не только жизнь своих близких, но всего человечества.

– Антипрививочное движение достаточно старое – ему более двух веков, и зародилось оно ровно тогда, когда и появился метод профилактики инфекционных болезней, – говорит Елена Васильевна.

Основным катализатором его стал страх перед поствакцинальными реакциями и осложнениями.

– Когда людей стали прививать от натуральной оспы материалом, взятым у больных оспой коров, антипрививочники боялись, что у них вырастут коровьи рога и хвосты. С тех пор прошло 222 года, натуральная оспа полностью побеждена, взяты под контроль более 14 серьезных инфекций, мир стал безопаснее, и… вернулось дремучее мракобесие, – считает доктор. – Находясь в относительной безопасности, люди наивно полагают, что все решилось само собой, и прививки делать не надо.

Изначально, впрочем, и сейчас тоже, это был протест против давления государства, против посягательства на личную жизнь и право гражданина самому решать проблемы собственного здоровья. Многие открещивались от прививок по религиозным убеждениям: «Бог дал, Бог взял». Между тем, ни православная, ни мусульманская религии не выступают против прививок. Люди в основном боялись самих прививок и вакцинальных реакций. В настоящее время вакцины и технология их производства впечатляюще усовершенствовались, а страхи остались.

Мощным катализатором антипрививочного движения в последнее десятилетие стал Интернет. Елена Чепрасова называет его «ящиком Пандоры», из которого родители берут непроверенную, приправленную ужасами и впечатлениями информацию.

– Тревожные мамы ищут в сети подтверждения своим страхам, а не объективную проверенную информацию. Да, сейчас больше сайтов антипрививочной направленности, но есть и прекрасные, понятные, доказательные аргументы у «О прививках без истерик», ninavaccina, «Включи голову». У каждого есть выбор, – обращается доктор к родителям.

Она уверена, что поверхностный сбор информации по принципу, что страшнее – то правдивее, делает родителей заложниками лжеинформации.

Современный человек в силу «тепличных условий» жизни, плохого питания, отсутствия физической активности имеет небольшой запас прочности иммунной системы. А вирусы и бактерии сильно видоизменяются, повышают свою вирулентность, приспосабливаются к антибиотикам. Инфекционные заболевания протекают либо молниеносно, либо нетипично, и даже при стертых клинических проявлениях внезапно дают летальные исходы. Люди, отказавшиеся от вакцинации, являются потенциальными мишенями для инфекций.

– Они могут бороться за свое право быть свободными личностями, но область медицины для них должна быть закрыта, – считает Елена Васильевна. – Это все равно, если бы я давала советы инженерам улучшать взлетно-посадочные свойства самолета, перейдя на естественный натуральный способ взлета – махать крыльями. Можно тогда не использовать токсичный керосин.

В начале своей карьеры доктор дежурила в приемном покое инфекционной больницы. Ей хорошо известно, что такое дифтерия, коклюш, менингококковая инфекция…

– Я не поддержу ни одного врача или родителя, беспечно выступающего против вакцинопрофилактики этих инфекций, –замечает специалист. – Тут важны приоритеты: или вы допускаете, что ваш ребенок сам выдержит бой с инфекцией, либо вы научите его отражать нападение с помощью вакцинации. Это как в обучении плаванию: вы сталкиваете ребенка в воду, и он либо тонет, либо выплывает с легкими полными воды. А не логичнее сначала обучить его навыкам плавания на берегу? Вакцинопрофилактика – это обучение иммунитета «на берегу».

Будем лечить, будем спасать

Во многих странах, например, в Германии, Франции, Бельгии, когда мама отказывается от вакцинации своего малыша, государство перекладывает на нее расходы по лечению от инфекции, которую можно было предупредить прививкой. Государство предупреждает: дешевле вас привить и иметь здоровый, трудоспособный народ, чем терять население от эпидемий, и содержать на инвалидности людей, пострадавших от инфекций

У нас государство менее прагматично. Даже, если вы не профилактируете 12 инфекций, как предлагает вам национальный календарь прививок, то скорая помощь к вам все равно приедет, а полис обязательного медицинского страхования позволит пребывать в стационаре. У нас так: будем лечить, будем спасать…

Европейский календарь прививок более нагружен, чем наш. Вакцин там больше, многие из них готовятся по более современным и трудоемким технологиям, потому и стоят дороже.

– Но даже если мы приобретаем такие вакцины по эпидемическими показаниям и даем их бесплатно, от ветряной оспы, например, то люди начинают говорить, что на них ставят эксперименты, что вакцина вызывает бесплодие и тому подобное, – сожалеет доктор.

«Зарубочки» в организме

Мы должны понимать, что живем на планете, основными хозяевами которой являются вирусы и бактерии. Многие из них используют человеческий организм для продолжения своей жизни. Вариантами исхода встречи с самыми болезнетворными из них, если вы останетесь живы в острый период, могут быть и инвалидность, и хроническое течение болезни, и длительное присутствие (персистит) их в нашем организме, – объясняет Елена Чепрасова. – Стойкий иммунитет вырабатывается не на все и не навсегда. Даже дифтерией можно болеть несколько раз. Большинство кишечных инфекций и ОРВИ не оставляют после себя долговременной памяти. Но та же активировавшаяся за последнее время ветряная оспа может наделать немало бед. Этот герпетический вирус навсегда остается в организме человека и персистирует в нервной системе, активируясь при снижении иммунитета в виде новой клинической формы: опоясывающего герпеса. Лечить его очень дорого и бесполезно. А после скарлатины или стрептококковой ангины, может возникнуть ревматизм. Перенесенная дизентерия оставляет иммунитет на 2-3 месяца. А вот «привет» от перенесенной кори мы можем получить в виде подострого склерозирующего панэнцефалита.

– Мало кто догадывается, но в прививочном календаре есть прививка от рака. Это прививка от Гепатита В. Вирус, который поступает в организм ребенка, начинает крушить клетки печени. Эти клетки, после перенесенного Гепатита В «заштопываются» соединительной тканью вместо нормальных функциональных клеток печени, и, если таких соединительных меток становится много в самой печени, то в 20 процентах случаев возможен переход в первичный ацеллюлярный рак печени. Так от чего нас прививают? От Гепатита В и плюс от рака печени, – объясняет специалист по вакцинопрофилактике.

Про иммунитет, его отсутствие и аллергию

Больше всего родители боятся осложнений после прививок, но развитие тяжелых заболеваний чаще всего не связано с вакцинацией, а совпадает по времени с поствакцинальным периодом.

Проведенные многолетние исследования доказывают, что в большинстве случаев наступившие после прививки неблагоприятные события не связаны с вакцинацией. Также стоит понимать, что основные прививки делают детям в первые 2 года жизни. В этом возрасте они подвержены частым инфекционным заболеваниям, поскольку их иммунная система еще не до конца сформирована. Не редко проявления пищевой аллергии при введении прикорма совпадает с вакцинацией, что может быть ошибочно расценено как реакция на прививку.

Есть состояния, которые сразу трудно выявить, даже с помощью анализов. Если ребенок пришел в этот мир с иммунодефицитом, об этом врачи узнают по тому, как и чем он болеет, и только потом назначают ему иммунограмму. Дети с дефектом иммунной системы сложно живут и часто болеют. Именно поэтому их вакцинируют в первую очередь и инактивированными вакцинами.

Многие мамы просят «поднять» или «найти» иммунитет, так как «он пропал», «его нет» и т.д.

– У меня для родителей прекрасная новость: многие бактериальные вакцины имеют иммуномодулирующий эффект. Например, коклюшный компонент – это официально признанный модулятор иммунной системы, а с помощью БЦЖ лечат рак мочевого пузыря, – рекомендует Елена Васильевна.

Что такое медотвод?

Если у ребенка на момент принятия решения о вакцинации есть одно из следующих состояний, то от прививки дают медицинский отвод: острое обострение хронического заболевания, сильная реакция и осложнение на предыдущее введение какой-то определенной вакцины.

Живые вакцинами не прививают тех, у кого - иммунодефицит, иммуносупрессия, беременность, злокачественные образования. Есть еще и частные противопоказания, связанные с составом вакцин.

Чем отечественные вакцины отличаются от импортных?

Вакцины отечественного производства: БЦЖ, полиомиелитная, коревая, АКДС и АДС, гепатитная В, для профилактики гриппа и другие по качеству полностью отвечают международным требованиям. Качество отечественных вакцин было продемонстрировано и в ряде сравнительных эпидемиологических наблюдений, где была установлена их высокая иммуногенность и профилактическая эффективность. Вместе с тем в России до настоящего времени нет отечественных вакцин против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, бесклеточной коклюшной, отдельных многокомпонентных вакцин и др. Поэтому эти препараты закупаются в других странах.

– Вакцина новых технологий – это вакцины комбинированные, которые можно вводить за меньшее количество инъекций, когда на одном носителе коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и т. д. По национальному календарю ребенок должен получить по три-четыре инъекции. Меньшая инъекционная нагрузка – это преимущество импортных вакцин, – делится доктор.

Технологии получения импортных вакцин позволяют получить менее реактогенные препараты. Это как раз то, чего боятся мамы. Наша отечественная вакцина АКДС, хоть и лучше запоминается, но может вызывать более высокий подъем температуры, более выраженную местную реакцию, чем ее импортный вариант.

– Признаться, я настораживаюсь, когда мамы говорят, что у них ничего не было после вакцинации. Организм должен отреагировать на вакцинацию хотя бы небольшим и кратковременным подъемом температуры. Правда, в этом случае мамы чаще всего просто его не замечают.

В новый национальный календарь прививок скоро войдут еще две вакцины: от ротовирусной инфекции и ветряной оспы. У детей появится право на бесплатную вакцинопрофилактику этих инфекций. Прививку импортной вакциной от ветряной оспы можно сделать уже сейчас в нашем городе бесплатно перед поступлением в детский сад и в школу.

Нужно ли взрослым делать прививки?

Для взрослых вакцинопрофилактика важна не меньше, чем для детей. С уходом из детской поликлиники прививочный календарь не заканчивается. У всех есть дачные участки, мы там ходим босыми ногами, а столбняк никто не отменял. Каждые 10 лет нужно делать прививки от дифтерии и столбняка. Ежегодно необходимо прививаться от гриппа особенно тем, кто работает в социальной сфере. До 55 лет бесплатно прививают от гепатита В.

По эпидемиологическим показаниям взрослых людей вакцинируют более чем от десятка инфекций. Например, каждые 3 года от клещевого энцефалита.

– Я желаю всем здоровья и интересной жизни, которую можно провести без многих тяжелые инфекций и их последствий, – обращается Елена Васильевна к взрослым ярославцам.