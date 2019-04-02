2019-04-02T19:37:10+03:00
Экономика

Энергетики ярославского филиала МРСК Центра приняли участие в публичных слушаниях центрального управления Ростехнадзора

В Ярославле прошло публичное обсуждение результатов правоприменительной практики центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
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Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»
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На мероприятии заместители руководителя центрального управления Ростехнадзора Леонид Ефимов и Александр Учеваткин, начальники отделов по направлениям надзорной деятельности довели до сведения поднадзорных организаций информацию о деятельности управления в 2018 году, правоприменительной практике при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

От филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» на слушаниях присутствовал директор филиала Антон Герасимов, руководители управлений, специалисты. Один из вынесенных на обсуждение вопросов, который напрямую затрагивает деятельность электросетевой компании, касался охранных зон линий электропередачи.

Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

По информации ведомства, основные виды нарушений охранных зон ЛЭП – это незаконная застройка жилыми объектами и хозпостройками, проведение строительно-монтажных работ. Подобные эпизоды выявляются из года в год. При этом, такие случаи могут повлечь за собой как угрозу жизни и здоровью граждан, так и негативно повлиять на надежность энергоснабжения региона. Филиал «Ярэнерго» при выявлении фактов нарушения охранных зон объектов электросетевого комплекса совместно с Ростехнадзором принимает меры по привлечению виновных к ответственности и устранению нарушений.

Еще один важный момент, который затронул в своем выступлении Леонид Ефимов – соблюдение платежной дисциплины и санкции в отношении ее нарушителей. Данная проблема в настоящий момент стоит весьма остро, общая сумма задолженности за потребленные энергоресурсы исчисляется миллиардами. В свою очередь, недополученные ресурсоснабжающими и электросетевыми организациями доходы не позволяют им в полной мере выполнять свои производственные программы, что может сказаться на надежности энергоснабжения добросовестных потребителей.

Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

Фото: ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

По словам Александра Учеваткина, публичное обсуждение правоприменительной практики направлено, в первую очередь, на повышение эффективности общественного контроля за счет информационной прозрачности государственного надзорного органа. Такого рода мероприятия дают обратную связь, которая помогает выстраивать взаимодействия между надзорным органом и гражданским обществом.

Также Александр Учеваткин отметил важность работы непосредственно с поднадзорными предприятиями, как в части исполнения обязательных требований, так и развития информационного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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