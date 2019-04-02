2019-04-02T19:51:48+03:00
Общество

В Малоярославце ребенок застрял в грязи по дороге из школы

«Спасательная операция» продлилась около 20 минут
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчишку пришлось буквально выкапывать из грязевой ловушкиМальчишку пришлось буквально выкапывать из грязевой ловушки
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Забавный случай произошел в Малоярославце в прошлую пятницу, 29 марта. По дороге из школы в грязи застрял мальчишка. Да так застрял, что самостоятельно выбраться не смог – пришлось откапывать! Подоспевший с лопатой отец спас ребенка, но не спас ботинок – его поглотила земля Старой Садовой улицы.

- Наш город самый лучший, а все остальные города нам завидуют! – пишет Владимир Заболотский, который стал очевидцем «спасательной операции» и выложил в сеть видео с курьезом. - Ну а дороги... это же не главное, главное что люди у нас хорошие и всегда придут на помощь детям!

Автор ролика также отметил, что местным детям следует по пути в школу брать хотя бы маленькую лопату, чтобы не опоздать в школу, если застрянешь в грязи.

Шутки шутками, а самим жителям Малоярославца не до смеха. Владимир Заболотский рассказал КП-Ярославль, что горожане уже давно бьют тревогу: в прошлом году в этом месте меняли трубы и все раскопали, а когда закончили, оставили все как есть. Сама дорога на Старой Садовой в ужасном состоянии уже много лет. Жители обращались во все инстанции,но дело с мертвой точки пока не сдвигается

Школьника засосало в грязь в Малоярославце .Видео: Владимир Заболотский / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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