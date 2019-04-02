Перед стартом нового сезона речных круизов

Ивановская область готовится к навигационному периоду. Делается немало, чтобы Кинешма развивалась. В частности, в прошлом году город на Волге вернули на карту круизного туризма. И сейчас от Кинешмы особенно ждут интересных программ.

Ивановский губернатор Станислав Воскресенский распорядился подготовить новый событийный календарь и привлечь к этой работе молодежь Кинешмы. Одной из точек притяжения, по его мнению, может стать Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Островский FEST».

Городские власти и предприниматели к прибытию теплоходов проработают организацию целого ряда новых событий: ярмарок фермерской продукции и народно-художественных промыслов Ивановской области, разработают новые специальные маршруты для фото-туристов, организуют мастер-классы народных промыслов, предложат туры из Кинешмы в другие исторические места региона.

Особое внимание уделяют информационной продукции и туристической навигации. Предстоит сделать специальные информационные указатели в историческом центре города для туристов, прибывающих в Кинешму, в том числе установить уличные сенсорные киоски с турнавигацией.

По сравнению с прошлым годом количество судозаходов в Кинешму в сезоне-2019 значительно возрастет. Если в 2018 году в городе приняли 42 пассажирских теплохода, то на сегодняшний день подтвержден 71 заход судов разных операторов речного круизного туризма. Но число судозаходов может еще вырасти. Ряд туроператоров принял решение увеличить продолжительность стоянки своих теплоходов в Кинешме до семи часов.