2019-04-02T09:42:47+03:00
Происшествия

В Ярославле избили Викторию Скрипаль и ее мужа

Поводом стал конфликт в правлении ТСЖ ее дома [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Викторию Скрипаль в ярославле избил сосед по ТСЖ.Викторию Скрипаль в ярославле избил сосед по ТСЖ.Фото: REUTERS
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В Ярославле избили племянницу отравленного в Британии Сергея Скрипаля - Викторию Скрипаль. Женщина рассказала, что 1 апреля на нее напал председатель ТСЖ ее дома. Виктория с супругом входят в правление товарищества. По ее словам, 12 из 15 членов проголосовали за переизбрание руководителя, но тот отказался подчиниться общему решению.

- Бывший председатель ТСЖ отказался сдавать власть добровольно. Из личной неприязни затеял драку, сломал палец на руке моему мужу, пнул меня в живот и ударил целенаправленно по лицу. При этом сказал что женщин он не бьёт, но я британская сволочь и меня можно, - рассказала Виктория Скрипаль.

После происшествия супруга Виктории Скрипаль увезли на скорой в больницу, также за помощью медиков обратилась и сама Виктория. В ближайшее время они намерены написать заявление в правоохранительные органы.

В драке Викторию Скрипаль сильно ударили по лицу. Фото предоставлено Викторией Скрипаль.

В драке Викторию Скрипаль сильно ударили по лицу. Фото предоставлено Викторией Скрипаль.

- Готовим заявление в полицию и будем проходить экспертизу, выяснять тяжесть причинения вреда здоровью. В случае, если вред здоровью будет определён как средний, драчуну грозит срок до 5 лет, - сообщила адвокат Виктории Скрипаль Юлия Вербицкая-Линник.

Напомним, после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в маленьком британском городе Солсбери прошел уже год. В отравлении семейства англичане обвинили Россию. В качестве «доказательства» предъявили «разоблаченных агентов ГРУ» - Петрова и Боширова. Однако те свою вину не признают. Сами Сергей и Юлия Скрипаль до сих пор на связь ни с кем из России не выходят, даже с близкими.

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Викторию Скрипаль избили в Ярославле. Видео предоставлено Викторией Скрипаль..

ИСТОЧНИК KP.RU

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