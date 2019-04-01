2019-04-01T21:14:26+03:00
Кострома

Костромские судебные приставы отобрали машины у инвалидов за долги администрации

Автомобили Ивановского дома милосердия арестовали из-за задолженности перед поставщиками газа
Роман РЫЖИКОВ
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Неравнодушные люди борются за права интерната всеми силами. Фото: Елена Глубоковская / facebook.comНеравнодушные люди борются за права интерната всеми силами. Фото: Елена Глубоковская / facebook.com
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Довольно часто мы читаем новости о том, что судебные приставы посетили интернат, дом престарелых или подобное этим заведение. Только обычно этот визит оборачивается чем-то хорошим и для тех и для других… В этой истории все произошло с точностью наоборот. Приставы арестовали два «УАЗика» Ивановского дома милосердия за долги за газ районной администрации.

Машины были когда-то подарены благотворителями из международного фонда и оформлены как «Целевой подарок для нужд ивановских инвалидов». Только вот местные власти сразу увидели в «буханках» имущество района и приняли в казну – тогда учредителем богадельни числился муниципалитет. На машинах сотрудники ездили за продуктами да возили стариков-инвалидов из села Ивановское Красносельского района Костромской области в Красное и Кострому к врачам. До тех пор, пока чиновники не передали их приставам на реализацию за долги района за газ.

Это уже не первое столкновение Дома милосердия с властями. В 2017 году его хотели закрыть, но все же не сделали этого и передали организацию под опеку Карабановского прихода Русской Православной Церкви. Только вот имущество из муниципальной собственности православным передать не успели, и осенью прошлого года машины арестовали, сообщает Kostroma.news.

По словам главы районной администрации Николая Хомякова, они пытаются сделать все, чтобы решить вопрос с приставами – даже предлагали им принять равноценное имущество. Единственное, о чем удалось договориться, что «буханки» на торги не выставят, так что инвалиды могут продолжать ими пользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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