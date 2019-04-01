Простое решение жилищного вопроса

Уверена, вы не раз задумывались о новом жилье. Вы устали от вечных проблем с ЖКХ, высокой коммуналки, шумных соседей и прочих проблем людей, живущих в домах времен советской постройки. Но решение жилищного вопроса наверняка вам кажется очень сложным и финансово затратным мероприятием. Зачастую, просто нет времени и желания разбираться в таком не простом деле. И, ввиду всей сложности данного процесса, вы говорите себе, что все не так уж плохо и откладываете продажу старого жилья в долгий ящик.

Фото: Александра Савельева, 76.RU

Но, к сожалению, ничто не вечно. Чем старше становится ваш дом, тем больше он приобретает проблем и тем сложнее становится его продажа, а цена, соответственно, ниже. Давайте рассмотрим только некоторые из возможных сложностей, с которыми сталкиваются собственники вторичной недвижимости.

Возьмем, к примеру, всеми известные панельные «Хрущевки», возводимые 1956-1980-е года прошлого века. Срок службы подобных строений 40-50 лет. Соответственно нормативам, при соблюдении сроков капитального ремонта, самые молодые из вышеуказанных построек в 2020 году станут опасными для эксплуатации. Москва не так давно запустила программу реновации пятиэтажек. Когда правительство обратит внимание на подобную проблему в регионах, трудно предположить. Так же не стоит забывать, что сроки службы домовых и придомовых коммуникаций очень ограничены. Например, алюминиевая проводка через 30 лет приходит в негодность, стальные трубопроводы нужно менять каждые 15 лет, чугунные – 45 лет, внутридомовая газовая сеть пригодна 20 лет. Если вы активист-правозащитник, тогда, наверное, вы получите удовольствие от споров с Управляющей компанией, доказывая, что ваш дом 1900 года постройки нуждается в капитальном ремонте. В остальных случаях, это очень утомительное мероприятие, требующее большого количества времени и потраченных нервов.

Чем старше становится ваш дом, тем больше он приобретает проблем и тем сложнее становится его продажа

Основными критериями в проектировании советских инженеров «массовой постройки» были дешевизна и быстрота строительства. В связи с этим, планировки типовых квартир сложно назвать комфортными. Кухня более 6 квадратных метров для советского гражданина была роскошью. Плита, холодильник и маленький стол – пожалуй, весь ассортимент предметов, умещающихся на столь ограниченном пространстве. Спальная и гостиная зачастую не разделены коридором. Санузлы не большие и практически всегда совмещенные. При всем при этом, возможность перепланирования жилого помещения ограничена большим количеством несущих стен внутри квартиры. Современные постройки дают огромный выбор планировочных решений с комфортными кухнями, большими санузлами, просторными коридорами и раздельными жилыми комнатами. Да и возможности перепланирования помещения сейчас практически безграничны.

Во времена советской массовой застройки, число автомобилей на душу населения было в разы меньше, чем сейчас. К примеру, в 1970 году, количество авто на 1000 человек составляло 5,5 единиц, в 2000 году уже 132.4 единицы, а в 2016 году уже составляло 285 единиц/1000 чел. Этот факт привел к тому, что битвы за парковочные места в наше время могут быть суровее противостояния супердержав. При проектировании современных домов обязательно учитываются показатели автомобилизации. В зависимости от региона в среднем данный показатель составляет 25 машиномест на 100 жителей.

А теперь представьте, что от всех этих проблем можно избавиться в один момент, просто набравшись смелости и принять решение поменять свою старую квартиру на новую.

При проектировании современных домов обязательно учитываются показатели автомобилизации. Фото: Александра Савельева, 76.ru

Суть программы очень проста и понятна. Мы реализуем ваш объект по рыночной цене, вы получаете вырученные от продажи средства и приобретаете с их помощью квартиру мечты. Если денег от проданной квартиры не будет хватать на покупку новой, мы подберем для вас оптимальную ставку по ипотеке в банках-партнерах.У нас, в городском квартале «Норские Резиденции», есть для этого все инструменты. Один из них - Программа «Квартира в зачет». Вам не нужно разбираться в документах, искать знакомых риэлторов или пытаться продать квартиру самостоятельно, ходить по банкам в поисках лучшего предложения по ипотеке, все можно сделать в одном месте. При этом вы не потратите свои деньги на оплату работы агента, ведь «Норские резиденции» для своих клиентов предоставляют эту услугу бесплатно.

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www.norskoe.ru.

Застройщик ООО «Норские резиденции». Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

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