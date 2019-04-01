С 1 апреля в ивановском троллейбусе подорожал проезд

Теперь проезд в троллейбусах Иванова составляет 20 рублей. Это меньше, чем в автобусах и маршрутках, где оплата 21 рубль. К слову, и здесь с 1 июля произойдет подорожание – до 23 рублей.

Первоапрельское повышение коснулось и троллейбусного электронного проездного билета для льготных категорий граждан. Для школьников его стоимость теперь составляет 250 рублей вместо 142. Для студентов проездной документ обходится на 46 рублей дороже. Его цена 350 рублей. Пенсионеры смогут приобрести льготный проездной за 500 рублей.

Но в областном центре продолжают действовать электронные проездные билеты по тарифам «Пересадка» и «Поездка+». Стоимость одной поездки по ним, как и прежде, будет 17 рублей. Но при регулярном использовании электронного билета с тарифом «Пересадка» у пассажиров троллейбуса имеется возможность бесплатной пересадки, в то время как при тарифе «Поездка +» пассажир сможет уменьшить разовую поездку до 12,75 рублей.

Уточним, что плата за проезд в общественном транспорте в муниципальных образованиях определяется согласно предельным максимальным тарифам. По расчетам регионального департамента энергетики и тарифов, предельный максимальный тариф в троллейбусе установлен в размере 28,69 рублей за одну поездку с 1 января 2019 года.