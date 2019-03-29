Ярославские власти уверены, что ужасный дом в поселке Нефтебаза вполне пригоден для жизни

В администрации считают, что жители ужасного дома в поселке Нефтебаза сами отказались от управляющей компании и теперь «непосредственно сами управляют» этими руинами. Но на основании части 3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ в любое время на общем собрании собственников они могут принять другое решение и изменить способ управления своим многоквартирным домом. Но так ли это легко сделать, как говорят нам власти?

Процент износа дома на 20 января 2006 года составляет 59%. Прошло уже больше десяти лет, но за это время ГУПТИ и УН по Ярославской области так не навестила настрадавшихся собственников квартир.

– Многоквартирный дом по адресу: город Ярославль, поселок Нефтебаза, 107 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 29.03.2019 не признан, таким образом, в программу расселения аварийного и ветхого жилья данный дом не может быть включен, – ответила «КП-Ярославль» администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов.

То есть условия для людей созданы хорошие, а пригласить мэра на квест по затопленному подъезду и квартирам в черной плесени они хотят просто так, от скуки?

Представители администрации также не знают, будет ли развиваться территория рядом с домом, или век стоять ему одному на болоте, пока совсем не погрязнет бедный в своих канализационных стоках. А кто тогда знает, а?