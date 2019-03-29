2019-03-29T16:42:40+03:00
Общество

Ярославские власти уверены, что ужасный дом в поселке Нефтебаза вполне пригоден для жизни

«КП-Ярославль» спросила, что администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов собирается делать со страшным домом на болоте
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Стоящая под домом вода в любое время года - это лишь одна из проблем старой постройкиСтоящая под домом вода в любое время года - это лишь одна из проблем старой постройкиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В администрации считают, что жители ужасного дома в поселке Нефтебаза сами отказались от управляющей компании и теперь «непосредственно сами управляют» этими руинами. Но на основании части 3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ в любое время на общем собрании собственников они могут принять другое решение и изменить способ управления своим многоквартирным домом. Но так ли это легко сделать, как говорят нам власти?

Процент износа дома на 20 января 2006 года составляет 59%. Прошло уже больше десяти лет, но за это время ГУПТИ и УН по Ярославской области так не навестила настрадавшихся собственников квартир.

– Многоквартирный дом по адресу: город Ярославль, поселок Нефтебаза, 107 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 29.03.2019 не признан, таким образом, в программу расселения аварийного и ветхого жилья данный дом не может быть включен, – ответила «КП-Ярославль» администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов.

То есть условия для людей созданы хорошие, а пригласить мэра на квест по затопленному подъезду и квартирам в черной плесени они хотят просто так, от скуки?

Представители администрации также не знают, будет ли развиваться территория рядом с домом, или век стоять ему одному на болоте, пока совсем не погрязнет бедный в своих канализационных стоках. А кто тогда знает, а?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
Без телеков и газа: за долги ярославне поставили заглушку на трубу
В Ярославле пропала бабушка в черно-синей одежде
В Ярославской области власти обязали предприятия брать подростков на работу
На реконструкцию Дворца культуры в Угличе выделено больше пяти миллионов рублей
Собаке, про которую четыре года назад писала «Комсомолка», требуется помощь
В Рыбинске мошенники украли у мужчины 320 тысяч рублей через интернет-магазин
Иномарка перевернулась: в ДТП в Ярославской области пострадали два человека
В Ярославле проходит конкурс красоты самых привлекательных молодых бабушек
В Заволжском районе Ярославля нашли труп девушки?
Недосмотрели: в ярославском торговом центре ребенок сбежал из игровой комнаты
Косые дожди или переменная облачность? Какой будет погода в Ярославской области сегодня
В Рыбинске открылся музей приборостроительного завода
Ярославец накопил рекордное число бонусов от «Ростелекома»
В Ярославской области безработный украл колесо и покрышки
В Ярославле «Лада» припарковалась на иномарке
Классный гость: в Ярославской области мужчина «прикарманил» два телефона в квартирах своих приятелей
В Ярославле эвакуировали торговый центр «Леруа Мерлен»
Пример для всех отцов: житель Ярославской области продолжает выплачивать алименты дочери, даже после того, как узнал, что она не родная
Вину не признает: начался суд над ярославским бизнесменом, обвиняемым в педофилии
В Ярославской области хитрая женщина выследила, когда бабушка уйдет из дома, и украла деньги
Потерпевший по делу Урлашова Сергей Шмелев сам предстанет перед судом
Ярославские школьники и их родители заполнят анкеты про школьное питание
В Ярославле прошел фестиваль постной кухни
В Ярославле пропавшую 15-летнюю девочку ищут уже три месяца
Ярославец полетел по «горящей» путевке в Тунис, но так и не смог попасть в Африку из-за долгов по кредиту
В Переславле посадят 22-летнего водителя джипа, сбившего на огромной скорости подростка
Ярославец попытался обмануть предприятие на командировочные и не смог
В Ярославле уже больше недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку
Дмитрий Миронов об объединении театров: принятое на федеральном уровне решение не обсуждали с регионом