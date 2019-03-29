Иваново – Сочи: прямое авиасообщение стартует уже летом

Полететь из Иванова в Сочи можно будет уже этим летом. Прямые рейсы начнутся с 8 июня. Билеты можно купить уже сейчас.

По словам генерального директора аэропорта «Иваново» Николая Субботина, курортный город уже пятый год входит в летную компанию, а в прошлом году было выполнено 25 оборотных рейсов. Таким образом более шести тысяч пассажиров смогли совершить перелет.

Самолеты будут летать каждую субботу до 28 сентября. Рейсы будет осуществлять компания «Нордавиа», а на борту смогут одновременно находиться более 130 пассажиров.

Билеты можно купить в авиакассах и на сайте аэропорта, в кассах в ТЦ, на автовокзале и на сайте перевозчика.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о дополнительном рейсе по вторникам. Это обусловлено большим спросом на полеты в этом направлении