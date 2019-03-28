«Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста!»: «полуголая» педиатр из Кинешмы ответила хейтерам

24-летняя Анастасия, педиатр из Кинешмы, ставшая звездой соцсетей после фотосессии в нижнем белье, не унывает несмотря на кучу негатива, с которой ей пришлось столкнуться в последние несколько дней: В наготе недоброжелатели разглядели некомпетентность, а в смелости девушки – желание хайпа. Девушка не только не удалила свои чувственные снимки из соцсетей, но и ответила хейтерам:

- Обычно, я стараюсь обходить такие обсуждения стороной, - призналась девушка в разговоре с КП-Ярославль. – Но в этом случае я решила высказаться.

Анонимных комментаторов девушка пригласила на прием, чтобы те могли сказать ей все в лицо.

- Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! – добавила Анастасия. - Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!

newlenaiskra Фотографии детского педиатра в нижнем белье возмутили пользователей соцсетей

По мнению девушки, такое поведение в социальных сетях связано с тем, что людям попросту нечем заняться.

Между тем, стало известно, что у руководителей сексуального педиатра нет никаких претензий и увольнять ее никто не собирается.

- Коллеги видели мои фотографии и ничего плохого не сказали! - радуется девушка.

Напомним, скандал разгорелся, после того как кто-то «слил» фотосессию ивановского фотографа Лены Щеголевой в одну из местных групп в «Одноклассниках». Правда, как рассказала сама фотограф, девушкам удалось добиться, чтобы ветку с оскорблениями удалили.

Многие утверждают, что всё это - продуманный пиар. Особенно, на фоне скандала с учительницей из Барнаула, которую уволили из-за фотографий в купальнике.

Есть и те, кто поддерживают девушку, хваля не только ее снимки, но и смелость, с которой она отбивает нападки недоброжелателей

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