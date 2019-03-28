2019-03-28T17:02:02+03:00
Общество

Победительницей конкурса «Краса Росгвардии - 2019» стала великолепная Виктория

Она набрала больше всего голосов читателей «Комсомолки»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Краса Росгвардии - Виктория.Краса Росгвардии - Виктория.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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27 марта отмечался День войск национальной гвардии. А сегодня, 28 марта, мы подвели итоги конкурса «Краса Росгвардии – 2019», который проводился на сайте yar.kp.ru . Победительницей стала великолепная Виктория. За нее проголосовало более 4000 наших читателей.

Девушка рассказала, что пришла работать в правоохранительные органы вслед за мужем. В свободное время она любит заниматься рисунком по ткани, создает из простой одежды красивые и изысканные вещи. А еще наша победительница любит лошадей, много лет занималась конкуром.

Мы вручили Виктории призы от «Комсомольской правды» и наших партнеров – подарочное издание книги «Тайна трех государей» Дмитрия Миропольского, билеты в кино от сети кинотеатров «Синема стар», сертификат на посещение стрелкового клуба «Стрелец».

Подарки для победительницы - сертификаты от сети кинотеатров «Синема стар» и стрелкового клуба «Стрелец». Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Подарки для победительницы - сертификаты от сети кинотеатров «Синема стар» и стрелкового клуба «Стрелец».Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

А нежный, весенний букет под стать самой Виктории предоставил магазин «Цветочная лавка» на Республиканской, 58, где «цветочные феи» умеют мастерски собирать букеты на любой вкус - от эстетичной классики, до вызывающей экзотики.

Красивый букет от магазина «Цветочная лавка» - для самой очаровательной девушки из правоохранительных органов. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Красивый букет от магазина «Цветочная лавка» - для самой очаровательной девушки из правоохранительных органов.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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