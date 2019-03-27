По следам учительницы из Барнаула: в Кинешме разгорелся скандал из-за «откровенных» фото детского педиатра

Еще не потух огонь в чреслах недоброжелателей по поводу «откровенного купальника» учительницы из Барнаула, как появился новый повод для возбуждения: детский педиатр из Кинешмы выложила в соцсети свои полуобнаженные фотографии! Как и водится на Руси, у привлекательной девушки сразу же появились ненавистники. Но об этом позже…

newlenaiskra Фотографии детского педиатра в нижнем белье возмутили пользователей соцсетей

Анастасии 24 года, два из которых она работает в Кинешемской ЦРБ. Пару недель назад молодой врач захотела примерить на себя новый образ и поучаствовать в фото-проекте известного местного фотографа Елены Щеголевой. Черно-белые снимки получились скорее чувственными, чем откровенными. Да и не было цели сделать пошло.

newlenaiskra Фотографии детского педиатра в нижнем белье возмутили пользователей социальных сетей

- Я фотографировала для этого проекта многих девушек и снималась сама, - рассказала КП-Ярославль фотограф. – Ни на кого не было такой реакции, как на Настю. Подумайте только! Она же детский педиатр!

Реакция, впрочем, получилась довольно запоздалая. «Известность» обрушилась на девушку после того, как кто-то «слил» фотографии местному провокатору в «Одноклассники». Там и начался холивар, присущий соцсети. Обсудили все, от фигуры, до морального права девушки выставлять напоказ свое тело. Правда, скандальную ветку с сотнями комментариев удалили по требованию Анастасии.

newlenaiskra Фотографии детского педиатра в белье возмутили пользователей социальных сетей

- Люди просто прицепились к тому, что я врач, а значит не должна выкладывать «такие» фотографии, - рассказала Анастасия. – Хотя мамочки моих пациентов спокойно ставили лайки все две недели до скандала.

К счастью, руководство больницы оказалось намного разумнее, чем начальники учительницы из Барнаула. От них до сих пор Анастасия не услышала ни одного плохого слова в свой адрес.

А своей «подруге по несчастью» девушка сочувствует, хотя точно так же не видит в ее фотографиях ничего страшного, как и в своих:

-Просто некоторым людям нечем заняться в своей жизни. Поэтому они лезут в чужую.

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