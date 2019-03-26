Вынудили поменять автобусы, а теперь выгоняют?

Ярославские маршруточники потрясены тем, что сейчас происходит в городе. На прошлой неделе на встрече с представителями СМИ мэр города Владимир Волков заявил, что к предпринимателям, которые занимаются пассажирскими перевозками, накопились вопросы. Мол, их транспорт нередко заклеен рекламой, налогов они платят по минимуму, а некоторые вообще не зарегистрированы в Ярославле. Словом, градоначальник дал понять, что продолжать работать дальше смогут далеко не все из них.

Набрали кредитов, чтобы обновить транспорт. И все зря?

Итогом стало то, что сейчас маршруточников буквально лихорадит.

- Мы находимся в подвешенном состоянии. По требованию предыдущего мэра Владимира Слепцова, многие из нас поменяли подвижной состав – купили новые современные красные автобусы с камерами, бегущей строкой и электронной системой объявления остановок, закупили форму для водителей. За это нам обещали выдать свидетельства, разрешающие работать в городе семь лет. Но на деле такое свидетельство получил только один предприниматель. У остальных на руках свидетельства о работе до 2021 года. Но и этот срок, нам, видимо, не хотят дать доработать. Новое руководство города, как мы поняли, не собирается выполнять обещания предшественников. До нас доходят слухи, что до конца года в городе будет перекроена вся транспортная схема. Маршруты вновь выставят на торги. Не факт, что в них выиграем именно мы, - жалуются частные перевозчики.

Маршруточники говорят, чтобы приобрести новый транспорт, они влезли в долги, набрали кредитов, заложили квартиры. Теперь им страшно представить, что будет, если они лишатся работы. А высказанные мэром претензии в свой адрес многие считают необоснованными. По их словам, той же рекламы на новых красных автобусах практически нигде нет, чего не скажешь о муниципальном транспорте. Что касается вопроса о регистрации, то тут перевозчики не скрывают, что некоторые, действительно зарегистрированы не в Ярославле, а, например, в Ярославском районе. Но ничего противозаконного в этом люди не видят – там выгоднее условия налогообложения. Если бы в Ярославле сделали такие же, маршруточники, не задумываясь, зарегистрировались бы здесь.

Между тем, в мэрии не отрицают, что перемены все-таки возможны, но четких ответов, что ждать, пока не дают.

- В этом году совместно с правительством области проводится изучение всей схемы маршрутов общественного транспорта на территории региона с привлечением проектной организации. По итогам данной работы будут сформулированы предложения по изменениям существующей маршрутной сети. Процедуры по изменению вида перевозок, изменения схем движения, отмены маршрутов будут проводиться в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, - прокомментировал нам первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Готовы возить льготников за полцены

Предприниматели же недоумевают, зачем вообще нужны такие революции.

- Наш город всегда был на хорошем счету по качеству транспортного обслуживания пассажиров. Опросы показывают, что 66% жителей удовлетворены существующей системой. Людей никто не гонит в маршрутки. Значит им просто комфортно в них ездить. Это объясняется тем, что у маршруток небольшие интервалы в движении, можно проехать без пересадок из одного конца города в другой. Если есть замечания, их можно устранить. Зачем полностью все ломать? Это может обернуться тем, что оставшиеся без работы перевозчики продолжат возить пассажиров нелегально, что обернется новой проблемой для города и властей, – прокомментировал ситуацию глава «Ярославского союза профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

Транспортники, которые исправно выполнили требования бывшего мэра Слепцова, заявляют, что готовы и дальше идти на встречу пожеланиям властей, касающимся совершенствования транспортного обслуживания. Часть перевозчиков даже выступили с инициативой возить ярославцев с предоставлением льгот, как в муниципальном транспорте. Только вот по факту с ними никто не советуется. Маршруточники пожаловались, что даже добиться аудиенции с новым мэром они до сих пор не могут. Сейчас одно из предложений частных перевозчиков – провести общественное обсуждение того, надо ли менять существующий в городе транспортный уклад. Прислушаются ли к этому власти, не известно.