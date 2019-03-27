Операция прошла успешно

Год назад мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму в результате ДТП во Владимирской области. Врачи больницы города Петушки, оценив состояние ребенка как крайне тяжелое, отказались от операции, сомневаясь в благоприятном прогнозе для здоровья и жизни.

Спасти жизнь мальчика взялись ивановские врачи. Для сохранения жизни и восстановления здоровья ребенка нейрохирурги и реаниматологи Ивановской областной детской больницы несколько месяцев выхаживали мальчика, провели несколько сложных операций на черепе.

Когда опасность для жизни ребенка миновала, чтобы воссоздать анатомическую целостность и устранить внешние дефекты черепа, мальчику сделали уникальную операцию по краниопластике. Ее провели на минувшей неделе.

С помощью специальной титановой пластины врачи полностью устранили деформацию костей головы. Операция позволила восстановить заново не только формообразующую, но и защитную функцию черепа ребенка.

Сейчас мальчик переведен из реанимации в хирургическое отделение областной детской больницы и идет на поправку