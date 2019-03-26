Фрунзе-77: бизнесмен из Саратова пытается обездолить ярославцев

Проблема долгостроев в Ярославле постепенно решается. Дом № 77 на проспекте Фрунзе, который начали строить еще в 2009 году – один из примеров. В начале года по проблемному дому состоялась очередная встреча, нашелся новый подрядчик. Проверив состояние дома, эксперты вместе с властями пришли к неутешительным выводам: нарушений куча, предстоит очень большая работа. Судя по всему, предыдущий застройщик делал все, чтобы пустить пыль в глаза дольщикам…

Но, если проблема возвышающегося над проспектом недостроенного здания, в принципе, решается, то кто решит проблемы людей, оставшихся без окон и без дверей? Прямо сейчас спасением утопающих занимаются они сами.

20 марта в областном арбитражном суде состоялось заседание. С одной стороны – некто Станислав Невейницын – известный в определенных кругах саратовский бизнесмен. Только вот известен он своей беспринципной алчностью. Впрочем, информации о нем море – все в открытом доступе и одной красной линией. Вроде бы, ничего криминального: индивидуальный предприниматель скупает залоговые права на недвижимость, банкротит объект и покупает по дешевке и перепродает... Так, в доме № 77 он приобрел залоговые права на долевое строительство у банка на 109 из 250 недостроенных квартир.

С другой - ЖСК «Фрунзе-77» - группа обманутых дольщиков, создавших свой кооператив. Люди «пережили» трех застройщиков и два банка, добились возбуждения уголовного дела против руководителя последнего застройщика. Обычные люди, которые не допустили, чтобы дом был продан с торгов.

На этом заседании суд рассматривал иск предпринимателя о признании сделок о передачи прав на землю и на незавершенное строительство обманутым дольщикам от бывшего застройщика-банкрота (ООО «Позитив) недействительными. Суд оказался на стороне «жильцов» так и не построенного дома. Однако, у бизнесмена есть возможность обжаловать это решение.

По словам дольщиков, Невейницын специально затягивает процесс. Похоже, его цель - вернуть полученные дольщиками права обратно застройщику-банкроту, находящемуся в процессе ликвидации, чтобы потому выкупить их с торгов за бесценок. Удивительно, но при этом на заседаниях комиссий по достройке дома саратовский бизнесмен соглашается, что дом и правда должен быть достроен.

Но еще более удивительно вот что: дольщики не отчаиваются - продолжают ходить на суды, которые затягивают опытные юристы бизнесмена. Люди мужественно делают все, чтобы защитить свои права. И потому они просят помощи: в основном, ни у кого из них нет такого образования, которое позволило бы не упустить ничего важного во время заседаний, да и опыта участия в судах у них нет.

Поэтому ЖСК «Фрунзе-77» просит поддержки у правительства Ярославской области всячески содействовать решению их проблемы, а на деятельность бизнесмена обратить внимание правоохранительных органов.