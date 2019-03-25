Секреты органической еды

Каковы главные принципы органического производства?

Если в обычном индустриальном сельском хозяйстве используется химия, пестициды, антибиотики, консерванты и так далее, то в органике это строго запрещено.

Запрещено использовать химию, и не только в удобрениях, но и в кормах для животных. Животные пасутся свободно, а на пастбищах выращиваются только органические травы. Земля перед тем, как использоваться в органике, отдыхает, потому что из почвы нужно вывести остатки химических веществ. Лечить животных антибиотиками запрещено. Для растений – никаких стимуляторов роста.

На лугу пасутся ко…

Мы начинаем наше путешествие с читателями на Агрофирма «Княжево», входящей в группу компаний «АгриВолга». Ферма роботизирована. Здесь нет доярок – коров доят роботы.

Коровы, содержащиеся без привязи (чтобы не было стрессов!), сами чувствуют, когда пора отдать молоко, и привычно идут к автомату для доения. Встают в очередь. Отдают роботу молоко – это уже облегчение для коровы! – а впридачу получают «вкусняшку». И так – трижды в сутки. Самые хитрые, чтобы получить лакомство, иногда пытаются снова «подоиться», но умный робот их распознает и к себе не подпускает.

Кстати, выбор пород молочных коров обусловлен тем, что в производстве не используют ни гормонов, ни антибиотиков. Поэтому здесь содержатся джерсейская порода канадской селекции (у нее великолепное молоко), наша знаменитая ярославская (отличное молоко сочетается с устойчивостью к болезням и нашему климату), а также их помесь, которую на ферме ласково называют «джерославкой» - у нее и молоко прекрасное, и здоровье крепкое.

Коровы мясной породы Ангусс

Рядом – скот мясной породы ангусс, выведенной три века назад на севере Шотландии. Эти крупные черные коровы и огромные быки круглый год находятся на свежем воздухе – зимой в загоне, а летом – на пастбищах «АгриВолги». В отличие от добродушных молочных джерсиек и ярославок , у этих гигантов норов серьезный. Едва завидев, что мы начали разглядывать теленка, ангусы тут же, выстраиваясь шеренгой, зашагали, чтобы взять малыша под защиту. Растущие на воле, они всегда готовы встать в плотное кольцо для защиты от хищников или пронизывающего ветра.

Добавим, что одно из главных богатств «АгриВолги» - это именно ее земли, пастбища и поля, на которых выращиваются корма. Наш край лучше других подходит для производства органической продукции – здесь практически нет засух и гораздо меньше, чем в южных регионах, всевозможных вредителей, с которыми пришлось бы бороться за счет запретных для «органики» химикатов. Не применяют здесь и синтетических удобрений – достаточно навоза от собственных коров. Благодаря этому ферма и производит органическое молоко и говядину.

Коровы ярославской породы соседствуют с джерсейскими и "джерославками"

Мясных дел мастера

ЗППС – это завод по первичной переработке скота. Он расположен неподалеку от агрофермы «Княжево».

Здесь на самом современном оборудовании из говядины, свинины и баранины делают фарши, колбасы, колбаски и сосиски, купаты, мясные нарезки для стейков, шашлыка, гуляша.

Большая часть органической продукции идет в Москву, остальная – потребителям Ярославской области, которые все чаще приходят в фирменные магазины «Углече поле. Органик маркет».

При производстве колбас и сосисок на ЗППС используется только одна добавка – нитрит натрия. Она разрешена для «органики» и применяется, чтобы «поддерживать стабильность цвета и яркости мяса». Проще говоря, после термической обработки колбаса остается розовой, а не становится серой, как вареное мясо в супе.

Колбасы от "АгриВолги"

Единственный применяемый в органическом производстве «консервант» – это упаковка. В вакуумной скин-упаковке продукция может храниться до 10 суток, а в МГС – до 5 суток. Поясним, что скин-упаковка - это тонкая пленка, нагретая и в условиях вакуума обтягивающая изделие, размещенное, например, на листе картона. А МГС, то есть упаковка в Модифицированной Газовой Среде, – это всем нам известный лоток, запаянный пленкой, под которой низкий уровень содержания кислорода предотвращает развитие и размножение грибков, бактерий и иных микроорганизмов. Понятно, что, например, для фарша или изделий из него скин-упаковку не применяют – в вакууме продукция попросту сплющится и потеряет товарный вид.

Продукция для ярославцев и москвичей

И сыр, и масло, и не только

Год назад стало известно, что «АгриВолга» приобрела имущественный комплекс Угличского экспериментального сыродельного завода (сейчас - Угличский сыродельно-молочный завод) и стала владельцем 63% ОАО «Даниловский маслосырзавод» в Ярославской области. Было заявлено, что «Агриволга» вложит в модернизацию Даниловского и Угличского сырных заводов 1,5 млрд рублей. Это одна из важнейших частей ярославского «сырного кластера». Неподалеку от Угличского завода появится и биофабрика по производству закваски – это делается для импортозамещения. Так что конечная продукция станет абсолютно российской. Об этом нам рассказал Андрей Молев, президент агрохолдинга «АгриВолга».

Старый цех угличского маслосыродельного завода

Вообще наши северорусские края – родина российского масло и сыроделия. Именно тут разворачивал свою деятельность в ХIX веке инициатор развития этой отрасли Николай Васильевич Верещагин – напоминает генеральный директор Угличского сыродельно-молочного завода Сергей Ключников.

Верещагин принес в Россию лучшие европейские технологии и развил их. Он готовил специалистов, налаживал логистику экспорта российского сыра и масла. И - разработал проект закона о контроле качества молочной продукции, утвержденный в 1891 году.

Угличский экспериментальный сыродельный завод был создан как крупнейшее и образцовое предприятие советской пищевой промышленности. Но и он пережил нелегкие времена, работал на 10-20 процентов от своей мощности. Некогда передовое оборудование морально и физически устарело. Сейчас, благодаря «АгриВолге» и кредитам Сбербанка, предприятие цех за цехом модернизируется.

- «АгриВолга» более 10 лет является клиентом Сбербанка и пользуется комплексом наших финансовых услуг, в том числе услуг кредитования, - говорит Виктор Абидин, начальник управления по работе с корпоративными клиентами Ярославского отделения ПАО Сбербанк. – Сумма кредитных средств на модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода составляет около 800 млн рублей, кредит выдан на 15 лет. Нам очень приятно, что проект успешно реализуется, послужит развитию экономики региона и благополучию жителей Ярославской области. Мы всегда гордимся достижениями наших партнеров! За 2018 год количество наших клиентов из сферы крупного и среднего бизнеса увеличилось на 10% и составило более 1350 организаций. Для нас это лучшая оценка доверия к Сбербанку!Уже сейчас ассортимент продукции разнообразен и отвечает самым высоким требованиям российских и мировых стандартов. Это «Угличский», «Пошехонский», «Росийский» и «Голландский» сыры, плавленые сыры, различные виды масла, сметана, творог, альбумин (он необходим для производства настоящей «советской» сгущенки), молочный сахар и т.д. Модернизация производства нацелена на расширение ассортимента и повышение объемов производства.

Монтируется новое оборудование

P.S. В «Агриволге» не скрывают: их органические и натуральные мясные изделия и молочная продукция недешевы, поскольку не напичканы «химией», добавками и наполнителями. Но люди все чаще делают выбор в пользу качества, руководствуясь принципом «Лучше меньше, да лучше».