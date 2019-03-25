2019-03-25T17:27:22+03:00
Экономика

Секреты органической еды

«АгриВолга» показала, как при участии Сбербанка наращивает под Угличем производство органической продукции – экологически чистых мясных и молочных изделий
Дмитрий СКОБЕЛЕВ
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Ярославские и московские журналисты осмотрели современное производство ГК "АгриВолга"Ярославские и московские журналисты осмотрели современное производство ГК "АгриВолга"
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Каковы главные принципы органического производства?

Если в обычном индустриальном сельском хозяйстве используется химия, пестициды, антибиотики, консерванты и так далее, то в органике это строго запрещено.

Запрещено использовать химию, и не только в удобрениях, но и в кормах для животных. Животные пасутся свободно, а на пастбищах выращиваются только органические травы. Земля перед тем, как использоваться в органике, отдыхает, потому что из почвы нужно вывести остатки химических веществ. Лечить животных антибиотиками запрещено. Для растений – никаких стимуляторов роста.

На лугу пасутся ко…

Мы начинаем наше путешествие с читателями на Агрофирма «Княжево», входящей в группу компаний «АгриВолга». Ферма роботизирована. Здесь нет доярок – коров доят роботы.

Коровы, содержащиеся без привязи (чтобы не было стрессов!), сами чувствуют, когда пора отдать молоко, и привычно идут к автомату для доения. Встают в очередь. Отдают роботу молоко – это уже облегчение для коровы! – а впридачу получают «вкусняшку». И так – трижды в сутки. Самые хитрые, чтобы получить лакомство, иногда пытаются снова «подоиться», но умный робот их распознает и к себе не подпускает.

Кстати, выбор пород молочных коров обусловлен тем, что в производстве не используют ни гормонов, ни антибиотиков. Поэтому здесь содержатся джерсейская порода канадской селекции (у нее великолепное молоко), наша знаменитая ярославская (отличное молоко сочетается с устойчивостью к болезням и нашему климату), а также их помесь, которую на ферме ласково называют «джерославкой» - у нее и молоко прекрасное, и здоровье крепкое.

Коровы мясной породы Ангусс

Коровы мясной породы Ангусс

Рядом – скот мясной породы ангусс, выведенной три века назад на севере Шотландии. Эти крупные черные коровы и огромные быки круглый год находятся на свежем воздухе – зимой в загоне, а летом – на пастбищах «АгриВолги». В отличие от добродушных молочных джерсиек и ярославок , у этих гигантов норов серьезный. Едва завидев, что мы начали разглядывать теленка, ангусы тут же, выстраиваясь шеренгой, зашагали, чтобы взять малыша под защиту. Растущие на воле, они всегда готовы встать в плотное кольцо для защиты от хищников или пронизывающего ветра.

Добавим, что одно из главных богатств «АгриВолги» - это именно ее земли, пастбища и поля, на которых выращиваются корма. Наш край лучше других подходит для производства органической продукции – здесь практически нет засух и гораздо меньше, чем в южных регионах, всевозможных вредителей, с которыми пришлось бы бороться за счет запретных для «органики» химикатов. Не применяют здесь и синтетических удобрений – достаточно навоза от собственных коров. Благодаря этому ферма и производит органическое молоко и говядину.

Коровы ярославской породы соседствуют с джерсейскими и "джерославками"

Коровы ярославской породы соседствуют с джерсейскими и "джерославками"

Мясных дел мастера

ЗППС – это завод по первичной переработке скота. Он расположен неподалеку от агрофермы «Княжево».

Здесь на самом современном оборудовании из говядины, свинины и баранины делают фарши, колбасы, колбаски и сосиски, купаты, мясные нарезки для стейков, шашлыка, гуляша.

Большая часть органической продукции идет в Москву, остальная – потребителям Ярославской области, которые все чаще приходят в фирменные магазины «Углече поле. Органик маркет».

При производстве колбас и сосисок на ЗППС используется только одна добавка – нитрит натрия. Она разрешена для «органики» и применяется, чтобы «поддерживать стабильность цвета и яркости мяса». Проще говоря, после термической обработки колбаса остается розовой, а не становится серой, как вареное мясо в супе.

Колбасы от "АгриВолги"

Колбасы от "АгриВолги"

Единственный применяемый в органическом производстве «консервант» – это упаковка. В вакуумной скин-упаковке продукция может храниться до 10 суток, а в МГС – до 5 суток. Поясним, что скин-упаковка - это тонкая пленка, нагретая и в условиях вакуума обтягивающая изделие, размещенное, например, на листе картона. А МГС, то есть упаковка в Модифицированной Газовой Среде, – это всем нам известный лоток, запаянный пленкой, под которой низкий уровень содержания кислорода предотвращает развитие и размножение грибков, бактерий и иных микроорганизмов. Понятно, что, например, для фарша или изделий из него скин-упаковку не применяют – в вакууме продукция попросту сплющится и потеряет товарный вид.

Продукция для ярославцев и москвичей

Продукция для ярославцев и москвичей

И сыр, и масло, и не только

Год назад стало известно, что «АгриВолга» приобрела имущественный комплекс Угличского экспериментального сыродельного завода (сейчас - Угличский сыродельно-молочный завод) и стала владельцем 63% ОАО «Даниловский маслосырзавод» в Ярославской области. Было заявлено, что «Агриволга» вложит в модернизацию Даниловского и Угличского сырных заводов 1,5 млрд рублей. Это одна из важнейших частей ярославского «сырного кластера». Неподалеку от Угличского завода появится и биофабрика по производству закваски – это делается для импортозамещения. Так что конечная продукция станет абсолютно российской. Об этом нам рассказал Андрей Молев, президент агрохолдинга «АгриВолга».

Старый цех угличского маслосыродельного завода

Старый цех угличского маслосыродельного завода

Вообще наши северорусские края – родина российского масло и сыроделия. Именно тут разворачивал свою деятельность в ХIX веке инициатор развития этой отрасли Николай Васильевич Верещагин – напоминает генеральный директор Угличского сыродельно-молочного завода Сергей Ключников.

Верещагин принес в Россию лучшие европейские технологии и развил их. Он готовил специалистов, налаживал логистику экспорта российского сыра и масла. И - разработал проект закона о контроле качества молочной продукции, утвержденный в 1891 году.

Угличский экспериментальный сыродельный завод был создан как крупнейшее и образцовое предприятие советской пищевой промышленности. Но и он пережил нелегкие времена, работал на 10-20 процентов от своей мощности. Некогда передовое оборудование морально и физически устарело. Сейчас, благодаря «АгриВолге» и кредитам Сбербанка, предприятие цех за цехом модернизируется.

- «АгриВолга» более 10 лет является клиентом Сбербанка и пользуется комплексом наших финансовых услуг, в том числе услуг кредитования, - говорит Виктор Абидин, начальник управления по работе с корпоративными клиентами Ярославского отделения ПАО Сбербанк. – Сумма кредитных средств на модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода составляет около 800 млн рублей, кредит выдан на 15 лет. Нам очень приятно, что проект успешно реализуется, послужит развитию экономики региона и благополучию жителей Ярославской области. Мы всегда гордимся достижениями наших партнеров! За 2018 год количество наших клиентов из сферы крупного и среднего бизнеса увеличилось на 10% и составило более 1350 организаций. Для нас это лучшая оценка доверия к Сбербанку!Уже сейчас ассортимент продукции разнообразен и отвечает самым высоким требованиям российских и мировых стандартов. Это «Угличский», «Пошехонский», «Росийский» и «Голландский» сыры, плавленые сыры, различные виды масла, сметана, творог, альбумин (он необходим для производства настоящей «советской» сгущенки), молочный сахар и т.д. Модернизация производства нацелена на расширение ассортимента и повышение объемов производства.

Монтируется новое оборудование

Монтируется новое оборудование

P.S. В «Агриволге» не скрывают: их органические и натуральные мясные изделия и молочная продукция недешевы, поскольку не напичканы «химией», добавками и наполнителями. Но люди все чаще делают выбор в пользу качества, руководствуясь принципом «Лучше меньше, да лучше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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