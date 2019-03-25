Праздник, который превзошёл ожидания

Весна еще только начинает радовать нас теплом и солнечным светом, но в ярославском Концерт-холле КИНО уже состоялось самое весеннее по своей сути мероприятие – День красоты от легендарного шведского бренда Oriflame.

Прекрасные ярославны самого разного возраста активно интересовались продукцией Oriflame, представленной на «станциях» Дня красоты в Концерт-холле. Например, все желающие смогли протестировать состояние своей кожи, а консультанты помогли подобрать каждой красавице индивидуально средство серии Oriflame no age, помогающее сохранить женскую красоту во всем ее сиянии. На станции Wellness можно было попробовать вкусные и полезные белковые коктейли, а также другие продукты для здорового питания, помогающие не только поддержать здоровье всего организма, но и задержать процесс старения, сохранить красоту.

Руководитель Верхне-Волжского филиала компании Oriflame Софья Бартко

- Наша задача – нести красоту в массы с помощью наших консультантов, - рассказала руководитель Верхне-Волжского филиала компании Oriflame Софья Бартко. - Это наши сертифицированные партнеры, которые знакомят людей не только с продукцией, но и с бизнес-возможностями, которые дает Oriflame. Такие мероприятия, как сегодняшний «День красоты» в Ярославле, проходят во всех российских регионах. Здесь все желающие смогут получить профессиональные консультации, касающиеся здоровья и красоты, познакомиться с продукцией для здорового питания и энергии.

Звездным гостем праздника стала знаменитый российский мастер макияжа Ирина Митрошкина. Её мастер-класс по-настоящему вдохновил и зарядил зрителей энергией уверенности и хорошего настроения, в очередной раз убедив милых дам в том, что искусство декоративной косметики – наше мощное оружие, умелое владение которым раскрывает женщинам самые широкие возможности для победного шествия по этой непростой жизни.

Звездный мастер Ирина Митрошкина

- Мы нашли общий язык с Oriflame, поскольку руководству компании оказалась близка моя позиция визажиста, тот вариант нанесения декоративной косметики, который я однажды придумала – «макияж без макияжа», - рассказала Ирина Митрошкина. – В итоге получаются женские образы, отображающие ее сущность, чтобы женщине любого возраста, статуса, социального положения было комфортно в этом образе. Наше совместное с Oriflame направление – «найди себя» для каждой девушки, женщины - вне зависимости от сиюминутных модных тенденций в макияже. И ключевые слова здесь – естественность и настроение.

Главным событием «Дня красоты» в ярославском Концерт-холле КИНО стало состязание профессионалов - Бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках первой премии Oriflame THE ONE BEAUTY AWARD. С помощью декоративной косметики Oriflame образы своим моделям создавали лучшие мастера, вышедшие в четвертьфинал - Виктория Изъюрова, Екатерина Дуракова и Виктория Самуилова.

Мастер-класс по-настоящему вдохновил и зарядил зрителей энергией уверенности и хорошего настроения

- Мне приятно, что зрительское жюри оценили естественность, натуральность макияжа, который я сделала девушке-модели, подчеркнув ее природную красоту, - отметила победитель битвы визажистов Виктория Изъюрова из республики Коми. – Теперь буду готовиться к полуфиналу THE ONE BEAUTY AWARD, а если повезет – к финалу, который состоится в Анталии, в Турции.

- Сегодняшний праздник даже превзошел наши ожидания, - призналась Софья Бартко. – Гости, пришедшие в Концерт-холл, говорили, что нам всем действительно не хватает мероприятий подобного плана, формата, что они получили массу положительных впечатлений, эмоций, полезной информации, зарядились энергией, заинтересовались стилем жизни от Oriflame и что обязательно придут на следующий наш День красоты!