100 лет любви и мудрости

В прошлый четверг, 21 марта, У Лидии Никандровны – двойной юбилей: 100 лет со дня рождения и 20 лет, как она проживает в доме-интернате. В далеком 1999-м году внучатые племянники привезли ее сюда после инсульта. Персонал учреждения вспоминает, что пенсионерка была настолько слабой, что не могла самостоятельно ни сидеть, ни принимать пищу. Прогнозов тогда не давали никаких. Сегодня долгожительница чувствует себя бодро и заряжает позитивом окружающих.

- Потому что со мной хороший персонал. Как мне за них молиться? Врач у нас не человек, а ангел. Когда меня привезли лежачую, начинал лечить Николай Васильевич Поляков. Лечили лазером. Оксана Царева 500 массажей сделала. И за все эти годы я худого слова в свой адрес не услышала. Весь персонал для меня как большая семья, все родные, - признается долгожительница.

Столетний день рождения стал для Лидии Никандровны большим и очень ярким праздником. Силами дома-интерната организовали концерт. Поздравили именинницу не только многочисленные родственники, но и сотрудники учреждения. Поздравительную открытку прислал и президент России Владимир Путин.

- Самым первым поздравил директор Альберт Альбертович Фаткулов. Приехали и внучатые племянники. Каждый год и президент присылает поздравление на день рождения и День Победы мне, как участнице тылового фронта. Но самый лучший подарок – когда приходят близкие и родные люди. Поэтому настроение лучше не бывает, - делится впечатлениями пенсионерка.

Секрет ее долголетия – в любви к людям.

- Людям я желаю всегда только добра. Пускай плохо сделают, а я к окну подхожу и говорю: «Господи, услышь меня! Дай мне терпения, силы, а обидчикам здоровья». Посылайте добро. И оно вернется. Не спрашивайте с людей, а спрашивайте, в первую очередь, с себя.

Долгие годы Лидия Соколова работала на 2-й фабрике в Фурманове, была в активе, могла найти подход к любому сотруднику. Сейчас она за всех молится.

- В молельную прихожу, и когда батюшки Евгения нет, читаю молитвы. Даже и при нем. Господь моя отрада. Спаситель вечный мой. Спаси меня от ада и будь всегда со мной. Здоровья, любви, терпения и мудрости желаю и всем читателям «Комсомольской правды»!