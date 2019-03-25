2019-03-25T10:11:39+03:00
Иваново

В КБ «Стрелка» разработали дизайн-код Иванова

Как может выглядеть город, обсудили с общественностью
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Фото: Администрация ИвановаФото: Администрация Иванова
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Ивановцам показали, каким красивым может быть их город. Специалисты из КБ «Стрелка» разработали дизайн-код города. Это определенный свод правил и рекомендации, которыми следует руководствоваться при формировании единого городского стиля, комфортной и безопасной городской среды. Сюда входят правила размещения и оформления вывесок и рекламы, внешний вид НТО и входных групп коммерческих организаций.

По словам главы города Владимира Шарыпова, частично дизайн-код уже был применен в прошлом году на улицах Красной Армии и 10 Августа. Здесь с фасадов пропали баннеры, а слишком броские вывески заменили более спокойными. Жителям такие изменения пришлись по душе.

В планах уже к концу апреля утвердить первый документ, который закрепит положения дизайн-кода о рекламе. Так, на некоторых улицах, в зависимости от интенсивности на них пешеходных потоков и уровня транспортной активности, будут запрещены или разрешены крупноформатные рекламные конструкции и билборды. В микрорайонах и на узких улицах рекламы будет как можно меньше, на загруженных проспектах – наоборот.

В обсуждении нового дизайн-кода принимали участие общественники, предприниматели и представители профильных подразделений администрации. В целом, новые подходы всем понравились, но были и встречные предложения и корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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