2019-03-22T14:05:53+03:00
Иваново

Умер тренер школы олимпийского резерва по баскетболу Александр Витальевич Лазаренко

Департамент спорта Ивановской области выражает соболезнования родным и близким
Роман РЫЖИКОВ
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тренер высшей категории областной спортивной школы олимпийского резерва № 4 по баскетболу Александр Лазаренко. Фото: Департамент спорта Ивановской областитренер высшей категории областной спортивной школы олимпийского резерва № 4 по баскетболу Александр Лазаренко. Фото: Департамент спорта Ивановской области
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Сегодня, 22 марта, Департамент спорта Ивановской области сообщил печальную новость : умер Александр Витальевич Лазаренко, тренер областной спортшколы олимпийского резерва № 4. Наставник баскетболистов долгое время боролся с болезнью, но она, в конечном счете, победила…

В сентябре Александру Витальевичу должно было исполниться 55 лет. Всю свою жизнь он посвятил баскетболу. В школе он проработал 29 лет - с самого момента его основания. Его воспитанники становились многократными призерами Первенств страны, Чемпионами Спартакиады учащихся России. Воспитанницы тренера в разные годы входили в состав сборных России, а многие и сейчас выступают в Чемпионате за «Энергию» и другие клубы.

Прощание с Александром Витальевичем пройдет 24 марта с 9:30 до 10:30 по адресу: ул. Парижской коммуны, д. 145А.

Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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