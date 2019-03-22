За мусор ответишь? В УФАС назвали три ключевые ярославские проблемы в сфере обращения с отходами

На заседании общественно-консультативного совета при Ярославском УФАС России 20 марта обсудили вопросы, касающиеся работы регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами - компании «Хартия».

В УФАС пояснили: то, что именно эта фирма отвечает за работу с мусором - законно. Оператора выбрали по конкурсу. В апреле прошлого года антимонопольщики провели проверку процедуры и признали, что все прошло без нарушений. А вот по работе компании вопросы есть и у жителей, и у специалистов. В частности, один из них - почему ярославцам выставляют счета за вывоз мусора, когда реально услуга не предоставляется - отсутствуют контейнерные площадки и расположенные на них контейнеры, бункеры, пакеты или другие емкости, не осуществляются сбор и вывоз отходов.

- Это незаконно, - констатировали антимонопольщики. - Если вы столкнулись с такой ситуацией, то обращайтесь в Департамент государственного жилищного надзора.

Если же с мусором у вас вообще не работают, в том числе, не выставляют счетов, то в сельской местности нужно обратиться в администрацию, а в городе - в свою управляющую компанию.

Второй вопрос, который волнует многих жителей, связан с выставлением счетов за вывоз мусора. Они приходят ярославцам за все объекты, находящимся в собственности, будь то несколько квартир, квартира и дача и тому подобные случаи.

- По заявлению запрошено письменное пояснение (с нормативно-правовым обоснованием) по следующим вопросам: на каком основании собственникам жилых помещений выставляется плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, в случае, если в жилых помещениях никто не проживает и не зарегистрирован; может ли лицо, имеющее в собственности несколько жилых помещений, а фактически проживающее в одном, быть освобождено от начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении никем не используемых помещений; если да – какие документы необходимо предоставить собственнику в подтверждение для неначисления платы (или перерасчета), - сообщили в УФАС.

Третий вопрос - почему некоторым жителям приходят счета за вывоз мусора, присоединенные к другому коммунальному счету. Например, за электричество.

- В данный момент все заявления людей, оказавшихся в подобной ситуации, перенаправлены в Роскомнадзор.

Предстоит выяснить, кто и кому передал сведения из клиентской базы, которые попадают под закон о защите персональных данных.

Также антимонопольщики напомнили, что за содержания контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, отвечают органы власти.