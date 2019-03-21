В Костромской области многодетные семьи и жители частных домов на селе будут меньше платить за мусор

Часть населения Костромской области в коммунальных квитанциях за март, которые придут в апреле, увидит новую сумму в строке «обращение с ТКО». Плата за мусор по инициативе губернатора Сергея Ситникова снижена для многодетных семей, а также жителей частных домов в сельской местности.

В начале марта в Костромской области были представлены итоги работы межведомственной комиссии, которая была создана по поручению губернатора Сергея Ситникова. Глава региона поставил задачу проанализировать действующие нормативы накопления ТКО – от этих объемов напрямую зависит плата граждан за услугу.

Губернатором по результатам проверки было принято решение снизить норматив накопления для жителей частных домов в сельской местности во всех трех зонах работы региональных операторов. Согласно поправкам, объем с 2,63 кубических метров сокращен до 1,97 кубических метров на человека в год.

Новые нормативы утверждены постановлением профильного департамента. Действуют они с начала месяца.

Еще одна категория, для которой в Костромской области уменьшена сумма сбора за обращение с ТКО – это многодетные семьи. Региональные операторы поддержали инициативу губернатора Сергея Ситникова по освобождению от платы за услугу третьих и последующих детей в семье.

По предварительным подсчетам, платить меньше за мусор будут шесть тысяч многодетных семей Костромской области.

«Мы приняли решение поддержать инициативу. Я считаю, что это очень хорошее начинание областного руководства. Это будут наши затраты, которые не будут включаться в тариф», - сообщил во время прямого эфира на ОТРК «Русь» руководитель одной из компаний-регоператоров Сергей Кручинин.

И многодетные семьи, и жители частных домов на селе уменьшение сумм, выставленных за мусор, заметят уже в апреле, когда получат квитанции за март.