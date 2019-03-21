Ярославские энергетики напоминают о важности соблюдения правил электробезопасности

Чтобы избежать опасных ситуаций, повторите с детьми основные правила поведения вблизи энергообъектов:

- Опасно играть в непосредственной близости от трансформаторных подстанций, еще опаснее — проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением.

- Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением.

- Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.

- Опасно для жизни подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.

- Опасно делать сэлфи вблизи энергообъектов и рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так как электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом.

- Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!».

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 800 50 50 115.

Дополнительно ознакомиться с материалами по оказанию первой помощи при электротравме, границах охранных зон энергообъектов, предупредительных знаках безопасности и их значении, а также посмотреть видеоролики и мультфильмы по данной тематике можно на странице МРСК центра в интернете www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/