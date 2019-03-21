«Норские резиденции»: комфорт и забота

Периодически бывая в жилом квартале «Норские резиденции», мы убеждались: его управляющая компания оперативно обеспечивает уборку – снег здесь убран, на территории чисто. Свидетельством тому – фотографии, сделанные этой зимой.

Снегопаду не удалось застать «Норские резиденции» врасплох, например, после Нового года. Тогда в Ярославле прошел затяжной снегопад и выпала полумесячная норма осадков. Управляющей компанией сразу были задействованы бригады дворников, которые вышли на работу внеурочно, и трактора, убирающие снег.

Отметим: особую благодарность управляющая компания выразила жителям квартала, которые с лопатами вышли на улицу и помогали расчищать дворы. Вообще коммунальщики ценят жителей за то, что они находятся с УК в постоянном контакте и готовы помогать ей – например, тем, что вовремя переставляют свои автомашины, чтобы освободить место для уборочной техники. Мелочь? Нет, это важно!

Эффективная уборка не была бы возможной, если бы управляющая компания не обладала необходимыми техническими, материальными и кадровыми ресурсами

Разумеется, эффективная уборка не была бы возможной, если бы управляющая компания не обладала необходимыми техническими, материальными и кадровыми ресурсами. Важную роль играет то, что УК работает в контакте с компанией-застройщиком, которая не только продолжает возводить новые жилые дома, но и заботится о развитии инфраструктуры на уже «освоенной» территории – в частности, совсем недавно мы рассказывали об открытии в «Норских резиденциях» уникального детского городка «Кораблик».

Конечно, мы поговорили и с теми, кто собственными руками обеспечивает порядок. Пожалуй, исчерпывающий комментарий нам дала Татьяна Дмитриевна Кельбиева, мастер управляющей компании, в подчинении у которой находятся 25 сотрудников.

Татьяна Дмитриевна Кельбиева, мастер управляющей компании

- Почему у нас чисто? Да просто потому, что каждый занимается своим делом, которое знает и за которое отвечает. Каких-то особых стимулов у нас нет, но есть главное – ответственность за свой участок работы.

Добавим, что сама Татьяна Дмитриевна живет именно в «Норских резиденциях». Ярославна по рождению, она долго жила в Новосибирске, работала в ЖКХ. Но затем, как и многие северяне, вернулась на родину. Три года назад приобрели квартиру в «Норских резиденциях», а еще через полгода здесь же Татьяна Дмитриевна устроилась на работу.

- Жить и работать в одном месте интересно, - смеется Татьяна Дмитриевна. – Все меня знают, могут и ночью разбудить – например, про сломавшуюся сантехнику посоветоваться. Но я с пониманием к этому отношусь. А в остальном – воздух здесь прекрасный, уютно, мирно, спокойно, соседи приличные и спокойные. В общем, все хорошо.

Многие коллеги Татьяны Дмитриевны Кельбиевой тоже живут в «Норских резиденциях».

- Да почти все, - уточняет она. – Я даже стараюсь так и подбирать работников. Это всем удобней: не нужно людей издалека вызывать. И уровень ответственности другой. В первый год, помню, мне еще приходилось сотрудников на оперативную и качественную работу настраивать. А сейчас утром рано иду на работу и вижу: все уже трудятся на своих местах. На все сами обращают внимание, все видят, общаются с жителями, тут же реагируют – по большому счету, даже подгонять никого не нужно. Работают люди в буквальном смысле слова на себя. В таком коллективе мне приятно.

Зима скоро кончится, но управляющая компания не собирается расслабляться. Как рассказала нам Татьяна Дмитриевна, летом тоже работы хватает. К примеру, прошлым летом газоны в «Норских резиденциях» выкосили шесть раз! Мы поинтересовались: вы что, английские газоны формируете?

- Да примерно так! – засмеялась Татьяна Дмитриевна. – Еще про нас говорят, что мы швабрами тротуары моем. Ну, это преувеличение. Тротуары швабрами мы метем. А моют дороги и дворы наши трактора со щетками. Просто у нас такой принцип: в наших «Норских резиденциях» должно быть чисто и уютно. Мы очень стараемся и стремимся к этому. Не всегда все идеально получается, но мы стараемся...

Добавим: застройщик с самого начала строительства заявлял, что не просто возводит в Норском жилые дома, а создает «территорию тотального комфорта» - такую, чтобы жители чувствовали себя уютно и безопасно не только в собственных квартирах, но и на всей территории жилого комплекса. И за счет чистоты, и благодаря установке детских и спортивных сооружений, формированию зон отдыха и досуга.

«Норские резиденции»

Офис продаж: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6

(здание ККК «Красный маяк» со стороны Пятницкого съезда)

Телефоны: (4852) 700-555, 700-630 www.norskoe.ru.

Застройщик ООО «Норские резиденции». Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

Разрешение на строительство № 76-301000-564-2017 от 25.12.2017. Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru. ОГРН 1127604003097

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