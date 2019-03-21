Ивановскую железную дорогу электрифицируют

Железную дорогу в Ивановской области электрифицируют. Российское правительство утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. В регионе процесс начнется уже в этом году, правда, растянется до 22-го. Почти 664 миллиона рублей выделят на направление Москва – Иваново.

«При реализации данного проекта "Ласточка" может отправляться по маршруту Ярославль - Иваново - Владимир - Москва, а также Кострома - Иваново - Владимир - Москва, поскольку контактная сеть Ярославль - Кострома (через Нерехту) уже снабжена постоянным током» - сообщают IvanovoNews.

Отметим, кинешемское направление прогресс обойдет стороной