2019-03-21T12:50:27+03:00
Иваново

Ивановскую железную дорогу электрифицируют

На это уйдет несколько лет
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Почти 664 миллиона рублей выделят на направление Москва – ИвановоПочти 664 миллиона рублей выделят на направление Москва – ИвановоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Железную дорогу в Ивановской области электрифицируют. Российское правительство утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. В регионе процесс начнется уже в этом году, правда, растянется до 22-го. Почти 664 миллиона рублей выделят на направление МоскваИваново.

«При реализации данного проекта "Ласточка" может отправляться по маршруту Ярославль - Иваново - Владимир - Москва, а также Кострома - Иваново - Владимир - Москва, поскольку контактная сеть Ярославль - Кострома (через Нерехту) уже снабжена постоянным током» - сообщают IvanovoNews.

Отметим, кинешемское направление прогресс обойдет стороной

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Рыбинске провели очередной рейд по контролю газового оборудования и отключили старую газовую плиту
Весна, ты ли это? 22 марта в Ярославской области потеплеет до +4, но солнышко так и не выглянет
В Ярославле приставы у торговца унитазами арестовали бытовку за долг в 3 миллиона рублей
В Ярославской области осудили женщину, которая порезала сожителя, а потом зашила ему раны
Сегодня в Ярославской области загорелся мусор, частный дом и гараж
Соленые огурцы, трусы и курага: в Дзержинском районе Ярославля уличных торговцев привлекут к отвественности
А слона-то я и не заметил. Пока ярославские журналисты фотографировали резиновые игрушки, в центре города выросло что-то огромное и розовое
В Ярославле проснулась медведица Маша
В Рыбинске нашли водителей, которые, находясь на учете в наркодиспансере, садились за руль
В Ярославле поймали двух наркокурьеров со 114 граммами вещества в носках
На подъеме Добрынинского моста введут ограничение движения на крайних полосах
Ранила в самое сердце: в Рыбинске осудили санитарку, которая чуть не зарезала сожителя
В Ярославле из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей и персонал
Стратегию формирования здорового образа жизни обсудили в Ярославле на первом областном форуме общественного здоровья
Под Ярославлем автокран смял легковушку: пострадала девушка
В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а
«Ничего более дерзкого я не видела»: ярославец мастерски умыкнул коврик с чужого крыльца
К чему приводит гостеприимство: в Ярославской области малознакомый собутыльник обокрал хозяина квартиры