2019-03-20T17:41:14+03:00
Общество

На чем и за сколько будут ездить ярославцы: мэр рассказал об изменениях в сфере транспорта

Владимир Волков ответил на актуальные вопросы ярославских СМИ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэр пообещал, что городской транспорт будет обновляться, а с частниками наведут порядок.Мэр пообещал, что городской транспорт будет обновляться, а с частниками наведут порядок.Фото: Мэрия Ярославля
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20 марта мэр Ярославля встретился с журналистами городских СМИ и дал свои комментарии по самым актуальным темам. Целый блок вопросов был посвящен транспорту.

Про обновление парка и цены на проезд

Волков отметил, что в городе запланировано масштабное обновление парка автобусов и троллейбусов. Уже на маршрут вышли девять новых красных троллейбусов. Плюс к этому планируют закупить еще как минимум 5-10 таких машин. Кроме того, также ставится задача приобрести 50 новых автобусов. Уже проведены предварительные переговоры с заводами МАЗ и ЛИАЗ.

- По трамваям пока все не так ясно, так как такой подвижной состав самый дорогостоящий. Обсуждаются разные варианты приобретения новых вагонов – в лизинг, через концессию, - добавил мэр.

Волков отметил, что процесс обновления городского транспорта будет идти постепенно. Но уже через два-три года пообещал заметное улучшение ситуации. Также по словам главы города, в этом году удалось немного поднять зарплаты водителям, чего не происходило уже довольно долго.

Правда, все эти положительные изменения, скорее всего, все-таки приведут к повышению стоимости проезда. Однозначно на этот вопрос Владимир Волков не ответил.

- Возможно движение в рамках предельных тарифов, которые утверждены департаментом на этот год, - сказал он.

Напомним, что в этом году они составили 31,2 рубля в трамваях и троллейбусах и 28,62 рубля – в автобусах.

Про маршрутки

А вот количество коммерческого транспорта на улицах города может сократиться. Несмотря на то, что совсем недавно частные перевозчики потратились на обновление своих машин, к ним у руководства города накопилось немало других претензий. Мол, они часто ездят по самым выгодным маршрутам, при этом обгоняют, подрезают, перехватывают клиентов у муниципальных предприятий, создают хаос на дорогах.

- Особенно-то новые пазики незаметны. Если он и новый, то заклеен рекламой так, что не видно, что за транспорт едет. Такого не должно быть. Все цивилизованные отношения в транспортном бизнесе зарегулированы, абсолютно понятны и никто ничего нового придумывать не собирается. Мы призываем к тому, что нужно платить налоги. Те коммерческие предприятия, которые работают на территории города, показывают очень маленький доход, маленькое количество перевезенных пассажиров. Соответственно, налогов поступает минимум. Есть перевозчики, которые и на территории Ярославской области не зарегистрированы. Поэтому вопрос к каждому индивидуально. Всех под одну гребенку нельзя, будем разговаривать, каждого рассматривать», - прокомментировал Владимир Волков.

Мэр не исключил, что число частников может сократиться, но все-таки все они не исчезнут, так как городским автобусам пока не справиться с существующим объемом пассажиров.

Про подорожание студенческих проездных

Еще одна проблема, связанная с транспортом, - рост стоимости студенческих проездных. Цена их повысилась с 1 января, так что одна поездка стала обходиться не в 8 рублей, как раньше, а в 10. Это вызвало недовольство молодежи. Однако мэр дал понять, что шага назад не будет.

— Сейчас проезд стоит 23 рубля. Для студентов мы и так делаем снижение больше, чем в 50%. Мы не можем, к сожалению, сделать билеты дешевле, если только нам топливо бесплатно давать будут. За последние несколько лет оно серьезно подорожало. И зарплаты водителей, и энергоресурсы должны быть учтены. Нужно слышать все стороны. У студентов есть рычаги, есть ректоры, у тех есть резервные фонды, за счет которых можно помочь, - сказал Волков.

То же самое он сказал и самим студентам, встретившись с ними днем того же дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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