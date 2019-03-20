Цените вашу собственность!

- Татьяна Николаевна, вы начинали работать как консультанты, но затем взялись за управление домами. Почему?

- Действительно, наша компания была создана в 2011 году и первоначально работала в сфере предоставления консультационных услуг бизнесу, действующему в сфере управления жилищным фондом. Затем многоквартирные дома в поисках компетентной УК начали обращаться к нам с предложениями взять их в управление. Мы не стали отказываться от этой идеи, хотя «Эксперт» продолжает оказывать и консалтинговые услуги.

Сейчас у нас в управлении более 40 домов. Жилищный фонд абсолютно разный - есть и памятники архитектуры с двухвековой историей, а есть и совсем новые дома. Мы не отказываем никому, но предпочитаем брать на обслуживание те дома, где собственники квартир готовы нести управленческую и финансовую ответственность за свое жилье.

Вообще мы стараемся внушить своим клиентам «чувство собственника». Это очень важно. Нашим жилищным законодательством для собственников предусмотрена активная форма участия в управлении своим жильем, своей недвижимостью. В законе прописано, что высшая форма управления многоквартирным домом - это общее собрание собственников квартир. Но по факту это натыкается на преграду безответственности и апатичности большинства собственников.

Конечно, есть и активные люди. К примеру, некоторые дома, не дожидаясь финансирования от Регионального фонда содействия капремонту, обращаются к нам за помощью в выполнении наиболее актуальных для них работ. Жители собирают денежные средства, а мы предоставляем им рассрочку. С такими собственниками очень приятно работать!

- В каких районах Ярославля находятся дома, которые вы обслуживаете? Есть ли у них своя специфика?

- Кировский, Ленинский, Красноперекопский. Конечно, есть разница в обслуживании новых домов и тех, с момента постройки которых прошло 70, 100 и более лет. К тому же срок согласования документации, необходимой для капитального ремонта домов, признанных памятниками архитектуры, намного дольше. Такие работы и стоят дороже, но оплачивает их обычно фонд капремонта, поскольку собственники квартир просто не в состоянии накопить соответствующие суммы - как правило, это небольшие дома с жилой площадью примерно в 1000 кв. м. Очередь на капремонт для таких зданий движется крайне медленно. Мы стараемся ускорять этот процесс, находясь на постоянной связи с департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля и фондом капремонта.

К сожалению, иногда происходят просто абсурдные ситуации. Например, из федерального бюджета были выделены 600 млн рублей на реконструкцию Кирилло-Афанасиевского монастыря. Находящийся у нас на обслуживании дом на пл. Челюскинцев, 17-а, являющийся частью этого архитектурного комплекса, каким-то образом «выпал» из проекта. Люди в недоумении, а капремонт отложен до 2023 года, хотя он нужен незамедлительно.

УК "Эксперт" обслуживает и дома с многовековой историей, и совсем новые зданияФото: Тамара Смирнова

- Много ли таких проблемных домов в центре Ярославля?

- Да. Для нас это, в частности, бывшие дома шинного завода в начале проспекта Ленина. С этими зданиями городу и области нужно принимать принципиальное решение - либо сносить, либо реконструировать. Речь там идет и о перекрытиях, и о сетях. Без расселения жителей такие виды ремонта выполнить невозможно.

Кстати, в декабре, выполняя текущий ремонт в доме № 7 по пр-т Ленина, мы выявили проблемы, которые требуют полной замены лестничных пролетов с реконструкцией лестничных клеток - иначе ходить по лестницам просто опасно для людей. Мы готовы выполнить работы в рассрочку, хотя не должны этого делать - они носят характер не текущего, а капитального ремонта. Но уже три месяца не можем решить проблему с расселением людей. Городской маневренный фонд рассчитан только на жильцов муниципальных помещений, а переезжать к родственникам или снимать жилье на 3 месяца, необходимых нам для выполнения работ, жители не готовы. Мы объясняем, что речь идет об их жизни и здоровье, но «достучаться» не можем. Это именно та ситуация, когда мы хотели бы видеть организованных и здравомыслящих собственников квартир!

- Что они могли бы сделать?

- Обратиться в фонды по чрезвычайным ситуациям и капитального ремонта, в департамент городского хозяйства. Увы… Мы не видим у жителей готовности решать проблемы собственного дома, своей безопасности и собственности, семейного бюджета. Совета дома не существует даже формально, а вместо конструктивного поиска решений «пар уходит в свисток» - возникают какие-то «инициативные группы», которые порождают только излишние эмоции.

- Насколько велика доля действительно результативных советов домов?

- Они существуют примерно в 15 процентах МКД. За счет конструктивной работы, активного взаимодействия с УК и другими структурами такие советы домов добиваются хороших результатов. Даже если изначально находятся в проигрышной позиции. К примеру, у нас в управлении находится дом № 63 на ул. Советской, рядом с «ликеркой». Это совсем небольшое здание дореволюционной постройки. Казалось бы, «дом-аутсайдер» - совокупные платежи собственников составляют очень незначительную сумму, а проблемы в буквальном смысле слова копились сотню лет. Но старшим дома там стал ветеран войны Семен Иосифович Бройде, который занял такую активную жизненную позицию, что вместе с нами нашел пути решения самых важных проблем. Там отремонтировали крышу, заменили систему теплоснабжения и электропроводку, не говоря уже о более мелких ремонтах. Такой подход вызывает искреннее уважение и желание взаимодействовать!

- В чем сейчас заключаются главные проблемы для управляющих компаний?

- Безусловно, у нас далеко не совершенное законодательство. И несовершенная правоприменительная практика. По логике закона ответственность за свои действия или бездействие должны нести все - и собственники жилья, и управляющие компании, и поставщики коммунальных ресурсов, и муниципальные власти, и региональные структуры. К сожалению, на практике «крайними» практически всегда «назначают» управляющие компании. Это путь в никуда. Можно без конца штрафовать и банкротить УК, но проблемы жителей так не решишь.

Вторая проблема - отсутствие чувства собственника у большинства наших граждан, безответственность, апатия или этакий безотчетный негативизм, когда люди априори убеждены в том, что их окружают недоброжелатели. Товарищи дорогие, это не так! Собирайтесь с силами, собирайтесь с мыслями, приходите к нам и вместе с управляющими компаниями решайте проблемы своих домов! Это ваша собственность, ваша жизнь, так не будьте к ней безразличны!

Директор управляющей компании «Эксперт» Татьяна ШубинаФото: Тамара Смирнова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Иосифович Бройде, старший дома № 63 по ул. Советской:

- Относительно постройки нашего дома в документах существуют две даты - 1827 и 1902 год. Я живу здесь с 1950-х годов и могу сказать, что сотню лет здесь в плане ремонта ничего не делалось. До недавних пор крыша у нас находилась в ужасном состоянии, проводка - в оплетке, на роликах, система теплоснабжения была практически разрушена, газ не подведен…

Все эти проблемы удалось решить. За счет чего? Да за счет энтузиазма. К примеру, когда крышу делали, я начинал рабочий день с кровельщиками и с ними же его заканчивал. Если не хватало материалов - находил. И следил за качеством. Работу свою ребята сделали на отлично!

С соседями у меня проблем нет. Они меня знают, уважают, всегда прислушиваются. И с директором УК «Эксперт» сложились очень конструктивные отношения. Она всегда внимательна к нашим проблемам и предложениям. А главное, что Татьяна Николаевна - человек слова. Я и сам так устроен, поэтому мне приятно с ней работать и общаться.

ОТ РЕДАКЦИИ

В прошлом году к 85-летию Семена Иосифовича Бройде в Ярославле была издана книга «Судьба человека». В 1941 году, когда отец ушел на фронт, 8-летний Сема уже работал, чтобы обеспечить беременную маму-инвалида и младшую сестру. Мы писали об этом в материале «Дети войны: как Ярославль выживал в страшные годы» - yar.kp.ru/daily/26368/3249829/ Старшему поколению ярославцев Семен Бройде должен быть памятен тем, что в 1978 году в Бутусовском парке открылся спроектированный им первый в Советском Союзе детский автодром.

Семен Иосифович называет себя самым счастливым человеком в мире. И учит быть деятельными и счастливыми всех, кто его окружает.

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