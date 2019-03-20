«Поспать и увидеться с друзьями»: ярославцы рассказали, в чем для них заключается счастье

Необычный праздник был учрежден 28 июня 2012 года Генеральной Ассамблеей ООН. Тогда, семь лет назад, предложение о принятии праздника поддержали представители всех государств, которые входили в состав организации объединенных наций, а их, на минуточку, 193! Считается, что стремление к счастливой жизни свойственно каждому человеку планеты. А день, посвященный этому желанию, должен напоминать руководителям государств о том, что уровень жизни населения определяется не только по сухим экономическим показателям.

В резолюции о принятии праздника говорится, что отмечать его нужно особенным образом. В этот день люди должны узнавать для себя что-то новое, обогащаться нравственно и культурно. Мы решили спросить у ярославцев, что для них означает понятие «счастье».

- Это очень сложный вопрос, - улыбаясь, сказала студентка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Евгения.- Наверное, счастье – это состояние абсолютного спокойствия и радости за себя, окружающих и родных.

Похожее мнение высказала пенсионерка Валентина Маслова. Для нее счастье – это гармония в семье и мире, а также мирное небо над головой, здоровье детей и внуков. Другой житель Ярославля уверен, что счастье дает творческая и профессиональная самореализация.

- Счастье – это когда чувствуешь, что в какой-то сфере жизни ты можешь многого достичь, раскрыть весь свой внутренний потенциал, - считает выпускник ЯРГУ им. П.Г. Демидова Сергей. – И вот в тот момент, когда тебе, наконец, удается его раскрыть - ты по-настоящему счастлив! Каждому человеку важно найти ту сферу жизни, в которой он способен раскрыться. Это может быть семья, спорт, да хоть выжигание на фанерке, главное – придти к этому. А счастье сразу приложится.

Ученица 4 класса ярославской школы №39 Ева Егорова уже нашла для себя любимое занятие. Девочка профессионально занимается плаванием, и, как оказалось, ее счастье связано именно с ним.

- Я легко могу сказать, что такое счастье для пловца, - поделилась Ева Егорова - Это когда ты выполнил разряд и очень волнуешься, а потом понимаешь, что ты улучшил свой результат и занял первое место.

А вот для ученицы 11 класса школы №33 счастье – это на секунду забыть о дедлайнах, экзаменах и хоть немного поспать. Анастасия рассказала, что счастлива в те моменты, когда удается собраться всей семьей и увидеться с близкими друзьями.

Последний опрошенный нами, молодой человек 25 лет сказал, что счастье – это свобода. И действительно, какими бы разными не были наши желания и амбиции, наши ценности и увлечения, каждый имеет право на свободу выбора и мысли, на свободу взглядов. Этот тезис отлично перекликается с самой идеей праздника. Дата, в которую он отмечается, является днем весеннего равноденствия. Что, в свою очередь, олицетворяет обновление и свежесть новых и свершений.