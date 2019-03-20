В Иванове подорожает проезд в троллейбусах

1 апреля ( к сожалению, это не розыгрыш) в Иванове подорожает проезд в троллейбусе. Теперь одна поездка будет стоить 20 рублей. Чиновники утверждают, что мера необходима для «стабилизации финансового положения транспортного предприятия». В мэрии также отметили, что повышение цены коснется и электронного проездного на данный вид транспорта.

- Для школьников его стоимость составит 250 рублей, вместо 142. Для студентов проездной документ теперь будет обходиться на 46 рублей дороже, и составит 350 рублей. Пенсионеры смогут приобрести льготный проездной за 500 рублей. – сообщили в пресс-службе.

По словам председателя комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова Николая Манковского, тарифы «Пересадка» и «Пересадка+» продолжат действовать.