2019-03-20T12:35:59+03:00
Иваново

В Иванове подорожает проезд в троллейбусах

Это коснется и стоимости одной поездки, и электронного проездного
Роман РЫЖИКОВ
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Старые тарифы на проездные продолжат действоватьСтарые тарифы на проездные продолжат действоватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 апреля ( к сожалению, это не розыгрыш) в Иванове подорожает проезд в троллейбусе. Теперь одна поездка будет стоить 20 рублей. Чиновники утверждают, что мера необходима для «стабилизации финансового положения транспортного предприятия». В мэрии также отметили, что повышение цены коснется и электронного проездного на данный вид транспорта.

- Для школьников его стоимость составит 250 рублей, вместо 142. Для студентов проездной документ теперь будет обходиться на 46 рублей дороже, и составит 350 рублей. Пенсионеры смогут приобрести льготный проездной за 500 рублей. – сообщили в пресс-службе.

По словам председателя комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова Николая Манковского, тарифы «Пересадка» и «Пересадка+» продолжат действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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