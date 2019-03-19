«Наружка» наизнанку: рекламный бизнес в Ярославле ждет крах?

Предприниматели говорят, что за два послеперестроечных десятилетия взаимоотношения и правила игры на этом рынке устоялись и по большому счету устраивали всех: они зарабатывали деньги, а власть получала отчисления в бюджет и при этом следила за тем, чтобы реклама не уродовала городскую среду и не мешала гражданам.

Теперь ситуация изменилась. И связывают это с тем, что в начале прошлого года часть полномочий по рекламе забрали у города и передали областному департаменту имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

Фасады и засады

Рекламистам не нравится в первую очередь возникшее «кривое» разделение полномочий между областной и муниципальной исполнительной властью. К примеру, вывеску на фасаде здания нужно согласовывать в Агентстве по рекламе города Ярославля, а за разрешением на размещение рекламной конструкции на том же здании тот же собственник должен обращаться в ДИЗО – но уже с другим пакетом документов. (Поясним, что в Ярославле все, что меньше 1,2 кв. м, - это вывеска, которую достаточно легко согласовать в Агентстве по рекламе мэрии города. А все, что больше, - это уже реклама, а также масса ограничений и согласований на областном уровне). При этом особенно худо приходится предпринимателям из различных населенных пунктов региона - им приходится ездить в Ярославль, чтобы согласовать свою рекламную конструкцию.

Очевидно, что отсутствие практики «единого окна» неудобно, да еще и приводит к разного рода накладкам. Например, к предпринимателям с претензиями обращается то Агентство по рекламе («Демонтируйте вывеску!»), то ДИЗО («Демонтируйте рекламную конструкцию!»).

Критерии по отношению к наружной рекламе, которыми должны руководствоваться все муниципальные образования региона, прописаны Порядком размещения рекламных конструкций на территории Ярославской области. Но камнем преткновения становится фраза о том, что рекламная конструкция должна соответствовать «внешнему архитектурному облику сложившейся застройки». Понятно, что тут на первый план выходят субъективные оценки. Причем даже не со стороны конкретного чиновника, который нес бы персональную ответственность, а со стороны некой комиссии, за закрытыми дверями определяющей, кому дать разрешение, а кому - нет.

С проблемами сталкиваются не только рекламисты, но и собственники зданий. К примеру, жителям многоквартирных домов в свое время объясняли: вы сможете зарабатывать, размещая рекламу! В реальности нужно потратить немало сил, чтобы провести общее собрание собственников квартир, собрать пакет документов. А потом услышать из ДИЗО, что проект не соответствует архитектурному облику.

С теми же проблемами сталкиваются и крупные компании. Известно, что с большим трудом получила разрешения «Аура». Сейчас мучается «Лента», открывшая гипермаркеты на пр. Фрунзе и Ленинградском проспекте – название, написанное большими буквами на фасаде, считается рекламной конструкцией, на которую нужно получить разрешение. Казалось бы, ТЦ не может работать без вывески, а логотип (товарный знак) должен в первую соответствовать корпоративному стандарту и зачастую уже зарегистрирован в государственном патентном ведомстве. Но об этом региональные чиновники, похоже, зачастую вовсе не задумываются. Или не считают нужным задумываться.

Вам тут не место!

Впрочем, дело не только в фасадах – большая часть наружной рекламы размещается на рекламных конструкциях, устанавливаемых на муниципальных, частных и иных землях. Но и тут доходит до абсурда. Например, незаконными рекламными конструкциями в ДИЗО сочли столбики с меню у «Макавто» и выдали предписание на их демонтаж – хотя, по мнению рекламистов, это информационные, а не рекламные конструкции.

То же самое касается и различных указателей, отмечающих географическое положение торговых центров и магазинов – их в ДИЗО тоже зачастую считают не информационными, а рекламными.

Вообще вокруг земельных участков разворачивается еще один фронт борьбы между предпринимателями и чиновниками. В Ярославле давно сложилась практика получения разрешений на установку рекламных конструкцией на частных землях – это проще, поскольку договор заключается с согласия собственника, а не по результатам аукционов, необходимых в случае с муниципальной или государственной землей. Для Ярославля (как и в других муниципалитетах региона) в мэрии была создана Карта рекламных мест, которая устанавливала наличие таковых на землях всех видов собственности.

Предприниматели отмечают: получив полномочия, ДИЗО, видимо, решил, что рекламные конструкции на частных землях чем-то нехороши. Оно разработало собственную, областную, Карту-схему рекламных мест, на которой частных земель не оказалось. И обратилось в суд с иском об аннулировании ранее выданных разрешений.

Судебная практика уже показала, что предприниматели выигрывают такие дела – ведь при установке рекламных конструкций на частных землях они выполняли все существовавшие на тот момент требования – в том числе и со стороны Департамента строительства Ярославской области, который тогда утверждал все городские рекламные схемы.

Получается, что сейчас чиновники разрушают бизнес и собственникам частных земельных участков, и рекламистам, установившим на них рекламные конструкции. Один из примеров – огромная парковка у ТЦ «Вернисаж» (на частной земле!), где расположено множество рекламных и информационных конструкций, предназначенных как для сдачи в аренду, так и для собственных нужд торгового центра. И вдруг выясняется, что ДИЗО требует их демонтировать.

С чего же схема покосилась?

Можно было бы предположить, что чиновники пытаются уменьшить количество рекламных конструкций, чтобы избавить ярославцев от излишнего «рекламного шума». Но похоже, что это не так: тот же ДИЗО за год работы добавил в Ярославле сотню рекламных мест – но уже на муниципальной земле.

Вероятен был бы и другой подход – «убрать» конкурентов-частников, чтобы на соседних участках государственной или муниципальной земли рекламные конструкции пользовались повышенным спросом, принося деньги в бюджет. Но в случае с тем же «Вернисажем» и такое объяснение не подходит – муниципальной или государственной земли там поблизости нет.

Факт в том, что одни рекламные агентства получают места для размещения рекламы в центре Ярославля, а другие – нет. И это заставляет тех, кому «не повезло», задумываться о возможной коррупции.

Сейчас по Ярославлю ходят слухи, что дополнившие Карту-схему 100 новых рекламных мест будут проданы с аукциона одним лотом. Ярославцы проводят нехитрые подсчеты: залог примерно в 10 млн рублей, стартовая цена миллионов в 20, а еще годовая оплата в 10-15 млн, которые нужно заплатить авансом. Местные участники рынка «не потянут» такой аукцион, говорят они. И предполагают, что таким образом готовится вхождение в город «варяга», крупного иногороднего оператора, а может быть – и «карманной» для чиновников рекламной структуры.

Ярославские рекламисты при этом, наверняка, столкнутся с падением цен на свои услуги из-за возросшего предложения (в Ярославле и сейчас не востребованы многие рекламные конструкции - это любой горожанин видит невооруженным глазом) . В сочетании с ростом арендной платы и постоянными требованиями о демонтаже рекламных конструкций (а то и просто демонтажа, о котором рекламисты порой просто узнают как о свершившемся факте) это поставит их на грань разорения. А чиновники и «варяги» смогут наблюдать, как по Волге «поплывут трупы их врагов» - местных рекламистов, десятилетиями пополнявших бюджет и дающих работу сотням ярославцев