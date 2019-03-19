2019-03-19T12:09:18+03:00
Иваново

Первое в России цифровое производство изделий из композитных материалов открыто в Иванове

«Ивановская композитная мануфактура» - первая полностью цифровизировання в стране
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дмитрий Рыжаков / Правительство Ивановской областиФото: Дмитрий Рыжаков / Правительство Ивановской области
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В России появилось первое полностью цифровизированное производство изделий из композитных материалов. Первооткрывателем стала «Ивановская композитная мануфактура». Сюда 18 марта приезжал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, чтобы обсудить с руководством планы развития и варианты поддержки.

На «Мануфактуре» производят очень разнообразную продукцию: офисную мебель из карбона, компоненты сверхлегких велосипедов, корпуса съемочного оборудования. В скором времени планируют выпускать скейтборды и лонгборды собственного бренда. В этом смысле, предприятие, действительно, уникальное. Как отметил Станислав Воскресенский, производство можно перенастроить в любой момент на пользующуюся спросом продукцию. Кроме того, на предприятии нет среднего менеджмента, его место заняла программа, установленная на планшеты сотрудников.

По словам инвестора компании Крирлла Игнатьева, композиты, в отличие от обычных материалов, гораздо технологичнее и удобнее – они могут задавать нужные свойства: быть сверхлегкими или очень прочными. Компания следит за мировыми трендами, например, кастомизацию – изготовление индивидуальных изделий под конкретного заказчика. А производительность предприятия площадью всего 1200 квадратных метров сравнима, например, с текстильным производством, занимающим площадь в 15 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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