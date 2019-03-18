Пенсионерка из Ярославля выиграла в лотерею загородный дом

О, счастливица! Так теперь можно говорить о жительнице Ярославля Нине Кутьковой. Ведь она выиграла в лотерею загородный дом!

У победительницы явно счастливая рука. Еще в советские годы она купила лотерейный билет, выигрышем по которому оказался автомобиль. Правда, достался он не самой Нине Григорьевне. Дело в том, что билетик она купила в подарок сослуживцу, который потом и получил приз. А вот теперь повезло и самой женщине. Загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей ей достался в 307-м тираже «Жилищной лотереи». Интересно, что внучка Нины Кутьковой очень хотела выиграть именно этот приз.

— Софья со мной всегда участвует в лотереях. Когда увидела, что я выиграла, начала прыгать до потолка, ведь ее мечта осуществилась, — поделилась победительница.

Сейчас женщина на пенсии. В ее дружной семье все военнослужащие. Супруг Нины Григорьевны — полковник в отставке, сама участница лотереи служила в звании рядового. У них двое взрослых детей, которые также связали свою жизнь со службой в армии.

Выигрыш победительница решила забрать деньгами. Как ими распорядится, пока не решила. Возможно, купит дачу или поедет со своей семьей в путешествие.