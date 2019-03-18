В Рыбинске родители требуют уволить учителя из-за статуса во «ВКонтакте»

В школе № 10 Рыбинска назревает скандал. В самом его центре – учительница русского языка и литературы. Вернее, ее страница в социальных сетях. По другую сторону баррикад – беспокойные родители.

Мама одного из школьников, Анна Носова, высказала свое возмущение на странице в Facebook по поводу «статуса» преподавателя во «ВКонтакте» и его несоответствия статусу учителя:

- Как Вы считаете, учитель может так вести социальные сети, чтоб учеников потряхивало вместе с родителями? – пишет женщина. - Администрация города Рыбинска и уважаемые депутаты, отдел образования города Рыбинска, я все понимаю, что работать некому! НО КУДА ЭТО ВСЕ КАТИТСЯ, КОГДА НА РАБОТУ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ???

«Живи уродом!» - тот самый электронный «статус». Что этим хотела сказать учительница – непонятно. Впрочем, и объяснять она это пока не собирается:

- Уважаемые товарищи! Кроме того, что я ваш классный руководитель, я еще и обычный человек. – пишет она. – Я не являюсь вашей собственностью и не являюсь частью школы. Я личность и имею право на самоопределение и самоидентификацию. У меня могут быть какие угодно отношения. И я не интересуюсь вашими.

Фото: Анна Носова / facebook.com

В обсуждении острой проблемы люди разделились на два лагеря: одни утверждают, что такое поведение недопустимо, другие – что детям не место в соцсетях, а у учителя есть право на личную жизнь.

Загвоздка в том, что это личная страница педагога, с которой она управляет группой в социальной сети, через которую дети отслеживают изменения в расписании, домашние задания и прочее. Видимо, стандартные дневники перестали работать, а электронный почему то не приглянулся. Отметим, речь идет о 12-летних школьниках.