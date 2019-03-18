В Ивановскую область завезли более тысячи вакцин от кори

В Ивановскую область пришла корь – одна из самых заразных болезней в мире. Это острое инфекционное заболевание, которое опасно своими последствиями. Первый случай кори выявили в феврале у приезжего из стран ближнего зарубежья. Сейчас заболевших уже 66 человек.

Заболеваемость корью регистрируют среди не привитого мигрирующего населения, в основном среди цыган, и среди людей, отказавшихся от иммунизации. Ситуация с распространением заболевания находится на постоянном контроле областного департамента здравоохранения.

В регион поступило 1 050 доз вакцины. Поставку еще двух тысяч доз, закупленных на средства областного бюджета, ожидают в ближайшее время. Вакцина в поликлиниках есть. В первую очередь, прививают тех, кто имел контакт с заболевшими людьми.

Эксперты отмечают, что единственная защита от болезни – это вакцинация.

Первую дозу вакцины от кори получают дети в возрасте одного года, далее – ревакцинация в шесть лет. Также прививают взрослых от 18 до 35 лет, не вакцинированных ранее или не имеющих сведений о проведении прививок.

А также людей в возрасте до 55 лет из группы риска – это работники медицинских и образовательных организаций, сферы услуг, транспорта, соцсферы.