2019-03-18T10:18:36+03:00
Иваново

В Ивановскую область завезли более тысячи вакцин от кори

В регионе зарегистрировано 66 случаев заболевания
Иван ЛЬВОВ
Поделиться:
Единственная защита от болезни – это вакцинацияЕдинственная защита от болезни – это вакцинацияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ивановскую область пришла корь – одна из самых заразных болезней в мире. Это острое инфекционное заболевание, которое опасно своими последствиями. Первый случай кори выявили в феврале у приезжего из стран ближнего зарубежья. Сейчас заболевших уже 66 человек.

Заболеваемость корью регистрируют среди не привитого мигрирующего населения, в основном среди цыган, и среди людей, отказавшихся от иммунизации. Ситуация с распространением заболевания находится на постоянном контроле областного департамента здравоохранения.

В регион поступило 1 050 доз вакцины. Поставку еще двух тысяч доз, закупленных на средства областного бюджета, ожидают в ближайшее время. Вакцина в поликлиниках есть. В первую очередь, прививают тех, кто имел контакт с заболевшими людьми.

Эксперты отмечают, что единственная защита от болезни – это вакцинация.

Первую дозу вакцины от кори получают дети в возрасте одного года, далее – ревакцинация в шесть лет. Также прививают взрослых от 18 до 35 лет, не вакцинированных ранее или не имеющих сведений о проведении прививок.

А также людей в возрасте до 55 лет из группы риска – это работники медицинских и образовательных организаций, сферы услуг, транспорта, соцсферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле двое местных жителей с маленькими детьми перешли из Заволжского в Дзержинский район по Волге
В Рыбинске местные жители услышат учебную тревогу
Субботник в Ярославле пройдет с чаем и музыкой
В Ярославской области молодые парни украли из «Логана» магнитолу и аккумулятор
В Ярославской области нашли мужчину, который 12 марта ушел в сторону леса
Контракт на ямочный ремонт дорог Ярославля заключат в конце марта
Жителей Рыбинска просят стать донорами костного мозга
В Ярославле хотят установить снегоплавильную установку
В Ярославле снова задержали человека с 13 свертками амфетамина
Ярославец сдал в металлолом чужую иномарку
«Буревестник» в Новосибирске победно завершил регулярный этап сезона
Хоккеисты «Локомотива» на своем льду выиграли у СКА первый домашний матч
100 ярославских пар закружились в «Севастопольском вальсе»
Ярославский «Шинник» в Нижнем Новгороде выиграл у одноименной команды
И снова здравствуйте: в Ярославле очередные телефонные мошенники перевели с карты женщины 17 тысяч рублей
В Ярославской области за минувшие сутки загорелся частный дом, гараж и нежилое здание
В Ярославской области прошли соревнования по подледному лову рыбы