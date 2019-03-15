Работник ярославского музея, которого обвиняют в нападении на детей: «Там творился кошмар!»

Инцидент в музее истории Ярославля, который произошел 14 марта, сейчас обсуждает весь город. В учреждение культуры приехали ученики шестого класса одной из ярославских школ. Родители и учителя, сопровождавшие детей утверждают, что после экскурсии ребята спустились в гардероб и начали одеваться. В это время в музей приехал еще один класс. В коридоре было многолюдно, стоял гул. Вдруг из подсобки выбежал мужчина, стал кричать, чтобы все замолчали, матерился и даже ударил нескольких ребят. Больше всего досталось 12-летнему парнишке, которому удар пришелся по лицу. Сейчас у него на щеке царапина. Он жалуется на боль в челюсти. Медики зафиксировали у него ушиб.

Между тем, нам удалось пообщаться с тем самым мужчиной, которого обвиняют в нападении. Это 62-летний рабочий по обслуживанию зданий Василий Загируев. По его словам, в музее все происходило не так тихо и мирно, как описывают родители детей.

- Я сидел в подсобном помещении, пил чай. Слышу после экскурсии в гардероб пришли дети. И вдруг начался такой шум и грохот! Я вышел и увидел, что в коридоре творится настоящий кошмар, дети беснуются, кричат, наотмашь распахивают дверь туалета, так что она бьется об стену. У нас много групп приходит, но с таким поведением я сталкиваюсь в первый раз! Я попытался их усмирить. Говорю: «Что же вы делаете? Это же музей!». В ответ – наглое хихиканье и какие-то фразочки вроде «Отстань, старик!», - рассказывает о происходящем Загируев.

По словам мужчины, он потребовал, чтобы дети шли на выход. Мальчика, говорит, не бил – просто рукой повернул его лицо к двери и крикнул: «Выходите!». Мол, если бы он на самом деле поднял на руку на ребенка, ушибом, о котором говорят медики, бы дело не ограничилось

- Мне жаль, что так получилось. Для меня самого это большой шок. Я работаю в музее больше года, никогда ничего подобного не происходило. Чтобы из-за меня не пострадали другие, я в тот же день написал заявление об уходе. Оставил его у секретаря и уехал домой, - рассказывает мужчина.

Также он объяснил, что взрослые, которые были вместе с детьми и сейчас настаивают, что ребята вели себя прилично, просто не видели, что творилось у туалета и внутри него. Тем не менее, мужчина намерен извиниться перед родителями пострадавшего мальчика.

Напомним, сейчас в ситуации разбирается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, как на самом деле развивалась ситуация.