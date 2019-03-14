В Ярославле работник музея избил шестиклассников за то, что они шумели

Совершенно дикая история произошла в Музее истории Ярославля 14 марта. Ученики 6 класса одной из ярославских школ приехали сюда на экскурсию. После того как мероприятие подошло к концу, ребята спустились в гардероб, чтобы одеться и выйти. В это время им на смену в музей приехали другие шестиклассники. В коридоре стало многолюдно. Стоял гул. То, что произошло дальше, стало настоящим шоком не только для самих детей, но и сопровождающих их учителей и родителей.

- Из какой-то двери в коридор, где одевались дети, вылетел мужчина – весь красный, со сжатыми в кулаки руками. И буквально прокричал: «Хватит орать! Вы в музее находитесь!» Все мгновенно затихли, а он уже перешел на мат, начал бегать вдоль коридора и махать кулаками, - рассказала Наталья Хватова, мама одной из девочек, которая была на экскурсии.

Одного мальчика мужчина пнул. Второго ударил рукой.

- Моего сына он стукнул кулаком в лицо. От этого у ребенка на щеке осталась ссадина, болит челюсть. Медики поставили диагноз «ушиб», - говорит мама пострадавшего школьника Татьяна Смирнова.

Наталья, которая стала свидетельницей всего происходящего, просто оторопела. Учительница истории, которая тоже оказалась в гуще событий, попыталась образумить неадекватного мужчину. Но он замахнулся и на нее.

- Вы что и меня ударите? – удивилась она.

- Если надо, то и тебя! – прокричал в ответ рассвирепевший работник музея.

Как утверждают взрослые, которые сопровождали детей, школьники не безобразили, вели себя прилично, не кричали. Гул, который стоял в коридоре, вполне естественен для ситуации, когда 60 детей одновременно разговаривают.

- Нам сейчас обидно читать комментарии в интернете, что дети сами виноваты в произошедшем. Я еще раз хочу подчеркнуть, что ребята не хулиганили, не кричали. Если бы было что-то подобное, мы бы и сами им сделали замечание, - подчеркнула Наталья Хватова.

После произошедшего мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию и региональное отделение ОНФ.

- Случившееся вызывает возмущение и недоумение. Жестокость в отношении детей недопустима, и мы считаем, что полиция должна разобраться в ситуации предельно внимательно, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Тарас Сидорин.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В самом музее пока от комментариев воздерживаются. Говорят, что тоже проводят внутреннюю проверку. Также не сообщается, на какой должности работает напавший на детей человек.

Между тем, как нам стало известно, 56-летний мужчина, который напал на детей, сожалеет о произошедшем. Однако, как говорят родители, с извинениями к ним пока ни сам дебошир, ни музей не обращались.