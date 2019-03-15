2019-03-15T09:35:20+03:00
Иваново

В Ивановской области женщина не выдержала оскорблений мужа и чуть его не зарезала

В полицию обратились медики, оказавшие ему помощь
Роман Рыжиков
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Пьяная женщина чуть не убила мужаПьяная женщина чуть не убила мужаФото: Роман Рыжиков
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Говорят: «бьет – значит, любит». Жертвой такой любви стал 56-летний житель Кохмы Ивановской области. Мужчина обратился в больницу с ножевым ранением шеи и руки. Медики вызвали полицейских, которые разобрались, откуда у мужчины такие травмы.

При виде правоохранителей раненый смалодушничал и сдал им свою 52-летнюю жену. Мол, это она его порезала во время застолья. И здесь можно вспомнить другую поговорку: «Любовь зла…». Оказалось, женщина долгое время терпела оскорбления от своего супруга, и, когда во время очередного совместного застолья мужчина начал ее обзывать, несколько раз ударила его ножом, угрожая убить.

Женщина во всем призналась и даже написала явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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