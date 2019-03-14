В Иванове пройдет благотворительный музыкальный марафон во имя «Прибавления ума»

В Иванове состоится благотворительный музыкальный марафон. Акция пройдет 30 марта с 12 до 00:00 перед «RockFor Bar», на Ленина 82. Организаторы будут собирать средства на развитие духовно-просветительского центра – храма во имя иконы Божией Матери «Прибавления ума».

Концертную программу назвали «Не запрещайте детям приходить ко Мне». В ней выступят около 40 музыкантов: исполнители «Первого Авторского клуба», артисты из соседних регионов и цыганский ансамбль.

12.00 - Юрий Коновалов и Алексей Максимов;

12.40-13.10 - Ирина Аржаных;

13.10-13.40 - Александр Мамин;

13.40-14.00 - Альфия Лоскутова;

14.00-14.40 - Андрей Разумов;

14.40-15.30 - Сергей Кривчиков;

15.30-16.10 - Юрий Колобов;

16.10-16.50 - цыганский ансамбль «Шатер» под руководством Ирины Савельевой;

16.50-17.20 - Янина Удалова;

17.20-17.50 - Александр Малышев;

18.00-19.00 - группа «Безымянный Бенд»;

19.00-20.00 - группа «HeavenHill»;

20.00-21.00 - группа «Black Valvet»;

21.00 - 22.00 - группа «REPLICA Band»;

22.00-23.00 - группа «Гелий»;

23.00-00.00 - группа «Агент Купер».