2019-03-14T10:56:47+03:00
Экономика

ПАО «ТНС энерго Ярославль» оценит правильность дополнительных начислений за электроэнергию жителям Тутаевского района

В компании произвели перерасчет по некоторым потребителям Тутаевского района, в результате которого суммы в счетах за февраль текущего года указаны с учетом дополнительных начислений
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ТНС энерго Ярославль» проведут работу с каждым обращениемТНС энерго Ярославль» проведут работу с каждым обращением
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«ПАО ТНС энерго Ярославль» продолжает работу по обращениям граждан-потребителей и сообщает следующее. В компании произвели перерасчет по некоторым потребителям Тутаевского района, в результате которого суммы в счетах за февраль текущего года указаны с учетом дополнительных начислений.

До 1 июня текущего года специалисты ПАО «ТНС энерго Ярославль» проведут работу с каждым обращением, оценят правильность выполненных перерасчетов и оснований для изменения сумм, предъявляемых к оплате. Ни одно обращение не будет оставлено без внимания.

Дополнительное время, в течение которого будет проводиться проверка, не приведет к отмене компенсации по оплате коммунальной услуги «электроснабжение» для льготополучателей. Не будет начисляться пеня. Введение ограничения на электроснабжение также не будет применяться.

Потребители могут обратиться в компанию любым удобным способом — позвонить по телефону, прийти в офис или написать электронное письмо через интернет-приемную.

Телефоны для связи:

— 8 (800) 775-44-76 (единая справочная служба, звонок бесплатный)

— 8 (4852) 280-363 (Ярославль)

— 8 (48533) 2-90-33 (Тутаев)

Часы приема офиса:

г. Тутаев, ул. Соборная, д. 45. Часы приема: пн-чт. — 8.30 – 17.30, пн – пт. — 8.30 – 16.30. В связи с наплывом посетителей организована работа офиса без обеденного перерыва.

Связь через интернет-приемную на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» по ссылке https://yar.tns-e.ru/population/feedback/.

Напомним, что ситуация с появлением в счетах некоторых потребителей дополнительных сумм — это итог судебных заседаний о взыскании задолженности с управляющих компаний Тутаева. Суд постановил, что по значительному количеству граждан-потребителей, проживающих в многоквартирных домах, были сделаны некорректные начисления по индивидуальным приборам учета электроэнергии с истекшим сроком эксплуатации. Это и стало причиной проведения перерасчета за 2016 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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