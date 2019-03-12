Выживут ли деревья после кронирования?

Мэр Владимир Шарыпов провел рабочее совещание на площади Революции в Иванове. Тема - содержание зеленых насаждений в городе. На совещание пригласили специалистов-дендрологов, работников подрядных организаций, которые проводят кронировние деревьев, и активных общественников.

В феврале в Иванове прошли работы по омолаживающей обрезке деревьев. Результаты этой деятельности заставили некоторых горожан заволноваться о судьбе зеленых насаждений. Некоторые ивановцы считают, что из-за такой обрезки деревья погибнут.

Дендролог Елены Чуканова объяснила, что омолаживающую обрезку действительно проводят с удалением верхушки дерева и крупных скелетных ветвей. В итоге дерево может превратиться в своеобразный «пенек». Но уже в течение первого вегетационного периода формируется новая крона размером более метра.

Кронирование растений производят исключительно в период отсутствия сокодвижения: с ноября по март. Перед началом работ деревья обследуют специалисты и дают рекомендации подрядчику.

Обрезку деревьев выполняют не только подрядчики мэрии. На придомовых территориях этим занимаются управляющие организации, а в охранной зоне коммуникаций - владельцы сетей. К их работе по кронированию есть серьезные замечания. Они часто срезают ветви неравномерно или проводят слишком глубокую обрезку.

Владимир Шарыпов распорядился организовать системную работу по уходу за ивановскими деревьями. В этом процессе самое непосредственное участие примут специалисты: экологи и дендрологи. Самое главное – обеспечить безопасность жителей и не допускать обрушения переросших ветвей и деревьев.