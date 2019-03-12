Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Какие задачи ставит перед собой «Открытие» в регионе?

- «Открытие» - это универсальный банк, который на ранке кредитно-финансовых услуг заинтересован во взаимодействии с физическими и юридическими лицами, в том числе с госсектором. Мы хотим стать банком, с которым приятно иметь дело, банком с первоклассным клиентским опытом. Войти в топ-3 лидеров как в регионе, так и в масштабах страны. Стать банком, обеспечивающим высокое качество банковского сервиса для розничных клиентов и корпоративных клиентов. Содействовать повышению эффективности регионального бизнеса за счет новых технологий, удобных каналов обслуживания, привлекательной линейки предложений.

- Как «Открытие» в целом характеризует динамику выдачи кредитов для бизнеса?

- Мы отмечаем положительную динамику и настроены оптимистично. Прогнозируя рост спроса на кредитные продукты со стороны бизнеса, мы опираемся на несколько факторов в целом. Первый фактор, оказывающий позитивное влияние на рынок кредитования МСБ – это рост потребительской активности населения. Мы видим его, в том числе, в виде роста спроса на потребительские кредиты. Этот фактор напрямую влияет на деловую активность, развитие малых предприятий, спрос на кредитование и способность малого бизнеса обслуживать кредитные обязательства. Второй фактор – это адаптация предпринимателей к текущей рыночной ситуации и поддержка российских производителей на уровне государственных мер.

- Насколько удалось выстроить отношение с институтами поддержки малого и среднего бизнеса в регионе?

- Мы активно взаимодействуем со всеми структурами поддержки бизнеса в регионе. Одна из наших центральных задач - стать опорным банком в регионе для наших предпринимателей. Мы хорошо понимаем сложности, с которыми сталкивается бизнес и готовы делать предложения наиболее эффективные для их решения.

- После присоединения «Бинбанка» как изменится география присутствия «Открытия»?

- Мы вкладываем серьезные ресурсы в развитие сети. Наначало нынешнего года с учетом присоединения ОАО «Бинбанк» она составила 745 точек продаж в 69 ключевых регионах РФ. До конца года, сеть вырастет до 759 отделений. Кроме того, в первом квартале 2019 года банк завершит ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». На территории Ярославской области «Открытие» представлен технологичными и комфортными для обслуживания клиентов 5 офисами. Банк «Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны. Kid-Friendly – это социальный проект основателей компании «Бэби-клуб», направленный на создание благоприятной городской среды для людей с детьми.

- С точки зрения технологий -удалось выстроить работу так, чтобы клиенту было удобно работать с клиентами?

- Мы запустили кредитный конвейер, что позволило снизить сроки рассмотрения заявок, как для физлиц, так и для юрлиц, а также упростили пакета документов. Которые необходимо предоставлять в банк. Выросла скорость реакции на запросы и обращения клиентов в сервисные центры. Мы начали кардинальную перестройку ИТ-ландшафта, ИТ-процессов, запустили более 50 крупных ИТ-проектов, но при этом придерживаемся стратегии прагматичных новых технологий и инноваций – разрабатываем и внедряем только то, что нацелено на повышение общей эффективности и результативности банка.