2019-03-12T14:27:53+03:00
Происшествия

Ей было всего семь лет: известный бизнесмен предстанет перед судом за изнасилование пятерых маленьких девочек

Бывший владельца популярного ночного клуба в Ярославле обвиняют в изнасиловании детей
Роман Рыжиков
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Своих жертв он заводил в заброшенные дома или на пустыри и насиловалСвоих жертв он заводил в заброшенные дома или на пустыри и насиловалФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следователи завершили расследования уголовного дела 58-летнего Владимира Голубева. Известный ярославский предприниматель обвиняется в многочисленных преступлениях против половой неприкосновенности малолетних девочек.

Напомним, скандал разгорелся в октябре 2017 года, когда предпринимателя арестовали, а через несколько дней предъявили обвинение в педофилии. Тогда речь шла о четырех девочках восьми - десяти лет. Оказалось, жертвы извращенца были еще младше. Сегодня следователи называют возраст в семь – девять лет. Причем, «насильственные действия сексуального характера» он совершал многократно. Весь ужас происходил в Красноперекопском районе.

Еще одну свою жертву он многократно насиловал в заброшенных домах в Петропавловском парке и недалеко от Московского проспекта с сентября 2001 года по апрель 2003 года . В 2001 году ей было всего 12 лет.

Психологическая экспертиза, проведенная во время следствия, показала, что он вменяем.

Сейчас Голубев содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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