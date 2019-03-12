Ей было всего семь лет: известный бизнесмен предстанет перед судом за изнасилование пятерых маленьких девочек

Следователи завершили расследования уголовного дела 58-летнего Владимира Голубева. Известный ярославский предприниматель обвиняется в многочисленных преступлениях против половой неприкосновенности малолетних девочек.

Напомним, скандал разгорелся в октябре 2017 года, когда предпринимателя арестовали, а через несколько дней предъявили обвинение в педофилии. Тогда речь шла о четырех девочках восьми - десяти лет. Оказалось, жертвы извращенца были еще младше. Сегодня следователи называют возраст в семь – девять лет. Причем, «насильственные действия сексуального характера» он совершал многократно. Весь ужас происходил в Красноперекопском районе.

Еще одну свою жертву он многократно насиловал в заброшенных домах в Петропавловском парке и недалеко от Московского проспекта с сентября 2001 года по апрель 2003 года . В 2001 году ей было всего 12 лет.

Психологическая экспертиза, проведенная во время следствия, показала, что он вменяем.

Сейчас Голубев содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.