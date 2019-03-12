2019-03-12T10:29:22+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Мы намерены использовать рационализаторские предложения наших сотрудников с максимальным эффектом для реализации концепции цифровой трансформации»

Ежегодно работники Общества предлагают технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных производственных показателей
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Проект ярославских энергетиков в 2018 году получил особую оценку комиссии Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетикиПроект ярославских энергетиков в 2018 году получил особую оценку комиссии Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики
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В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяют большое внимание развитию рационализаторской деятельности. Ежегодно работники Общества предлагают технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных производственных показателей, создание условий для внедрения самых передовых технологий, в том числе – в части реализации концепции цифровой трансформации.

Масштабы этой деятельности растут с каждым годом. Так, в 2018 году сотрудниками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья было подано 35 заявок на рацпредложения – в пять раз больше, чем двумя годами ранее. В итоге в минувшем году реестр рацпредложений компании пополнился 31 новацией, большинство из которых касается вопросов эксплуатации подстанций, подстанционного оборудования и распределительных сетей, контроля качества и учета электроэнергии, производственной безопасности и охраны труда, технологического присоединения потребителей к сетям.

Наибольшее количество рацпредложений получено от работников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго». В их числе - проект «Мобильное приложение - «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии». Использование данной разработки позволяет значительно сократить время на проведение визуального осмотра и снятия показаний приборов учета и уменьшить количество ошибок при переносе данных с листов осмотра. А возможность подтверждения выявленных дефектов в виде фото- или видеоматериалов обеспечит доказательную базу при выявлении безучетного потребления электроэнергии. Все это в итоге позволит повысить эффективность и производительность работы подразделений по учету электроэнергии.

Проект ярославских энергетиков в 2018 году получил особую оценку комиссии Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв-2018» в Сколково как лучший корпоративный проект ПАО «Россети». Уже в этом году он будет апробирован специалистами филиала «Ярэнерго», а в следующем году планируется его распространение и внедрение в других филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Авторство еще одного перспективного решения принадлежит сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - начальнику Сафоновского района электрических сетей Павлу Михееву и ведущему инженеру управления технологического развития Антону Краеву. Они предложили использовать для выявления поврежденных участков в распределительной сети указатель тока короткого замыкания (УТКЗ). Это простое в изготовлении и в то же время надежное техническое средство позволяет оперативно и эффективно определять и устранять технологические нарушения, связанные с нарушением функционирования сетей и уже хорошо зарекомендовало себя в ходе практического применения в Ярцевском РЭС Смоленскэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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