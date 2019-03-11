Накрыли банду автоугонщиков

Противоправную деятельность ОПГ пресекли оперативники ивановского Управления МВД. Банда состояла из четырех человек: двое из Ивановской области, двое из Владимирской области. Все имеют богатое криминальное прошлое.

Они перегоняли украденный автотранспорт во Владимирскую область. Там меняли идентификационные номера и демонтировали системы, которые позволяют установить его местонахождение. Дорогие угнанные автомобили преступники прятали в гаражах своих родственников и знакомых. Здесь оперативники обнаружили четыре элитные иномарки.

- В ходе обысков в гаражах фигурантов, их близких родственников и знакомых обнаружены четыре похищенные иномарки и электронное оборудование, предназначенное для несанкционированного запуска двигателя и доступа в салон автомобиля, приспособления для обнаружения и подавления радио и GPS-сигналов, - рассказала Ирина Волк, представитель МВД России.

Ущерб пострадавшим автовладельцам превысил 3,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Все члены ОПГ взяты под стражу