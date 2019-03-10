Горбачев VS Горбачева?

Корреспонденту «КП-Ярославль» удалось обсудить с Ириной Год театра, танцевальную терапию, изменения в театральной среде и многое другое.

- Ирина, в жизни есть место для притворства, для игры? Как часто вы играете в реальной жизни?

- Стараюсь не играть, не врать! Вот играться могу, а играть - скорее нет. Кокетничать? Да, кокетничать, это я люблю. Серьезно было скорее в юности: прикалывалась, разводила людей, даже жестоко иногда.

- Пользовались ли вы когда-нибудь своим положением в корыстных целях?

- Каждый раз, когда я иду получать визу, всегда есть ощущение, что меня сейчас узнают, но, почему-то, это никогда не канает. А недавно на границе меня узнала женщина и, видно, что я ей не нравлюсь. Понятное дело, что такие люди тоже есть. Она меня так сильно начала отчитывать за то, что я потеряла миграционную карточку, и не хотела меня пропускать. Потом сказала: «Люда, забери ее», я решила: «Ну, ладно. И такое бывает». Так что тут не получилось воспользоваться своим положением, наоборот, оно сыграло против меня.

- Вы первый раз в Ярославле?

- Нет, мы в Ярославле снимали «Аритмию» Хлебникова.

- Посещали первый русский Театр имени Федора Волкова?

- Нет, ни разу. Но я знаю, что в нем играют очень хорошие артисты. И ваш город очень и очень хорош в театральной среде.

- Что для вас театр? И что кино?

- Театр - это рост, это всегда что-то про настоящий процесс. Он и в кино, конечно, тоже настоящий, но театр - это когда ты взращиваешь в себе что-то новое, долго и кропотливо над этим работаешь. Это как лепить из глины. Кино - это в большей степени то, что ты уже слепил: ты берешь от этого кусочек, от этого кусочка еще новые находишь, т.е. это совокупность твоего мастерства, которая чаще всего нарабатывается в театре. Но я не сторонник мнения, что только театральный артист может быть хорошим артистом, а киношный - нет. Мне кажется, что это чушь.

- Все ли ваши роли с вами до конца? Как быстро вы отпускаете их от себя?

- Отпускаю легко на самом деле. Только вот в спектакле «Сон в летнюю ночь» тяжело было: там много любви, крови, пота. Долгий был процесс, серьезный, вложено много сил и сердца, и вот с единственной ролью было тяжело расставаться, а со всеми остальными - «ну так будут еще».

- Как вам сцена ярославского ТЮЗа?

- Она теплая, домашняя она какая-то, похожа на сцену театра «Модерн». Несмотря на большой зал, расположение, сложилось впечатление, что все равно присутствует этот уют.

- 2019 год - это Год театра. Это год подъема в театральной сфере или нет? Что вы думаете по поводу жизни театра в будущем?

- Театр абсолютно необходим зрителю, точно так же, как и кино. Театр - это совсем другое воздействие. Кино тоже может сильно на тебя повлиять и даже перевернуть тебя, но в театре совсем иное подключение. Я очень люблю театр, именно из-за того, что ты не понимаешь в чем прикол. Ты вот как бы думаешь: ну вот они люди, вот они делают вид, что они реально те персонажи, и ты им абсолютно веришь, и их энергия заполняет тебя. И самое главное, когда артист является личностью, не просто артистом, а личностью, тогда он может что-то свое транслировать. Я очень люблю ходить в Киеве на один спектакль, он называется «Корсиканка», и играет там главную роль Олеся Жураковская, она - моя наилюбимейшая актриса. Вот она - такая моя звезда путеводная, одна из лучших актрис на просторах Украины. Она выходит на сцену и полностью заполняет собой все пространство, ты смотришь на нее и хочешь так же как она. Вот поэтому мне и кажется, что театр может больше сделать с человеком в плане внутренней, душевной работы, нежели кино.

- Почувствовали ли вы на себе какие-то изменения в Год театра?

- На самом деле, я на себе еще ничего не почувствовала, кроме названия. Надеюсь, это будет классный театральный сезон, который подарит нам много новых режиссеров, возможно, на длительное время. Хочется адекватной театральной реформы, потому что те зарплаты, которые получают артисты в театре, это очень маленькие зарплаты. Можно говорить про разные театры и разные профессии. Врачи и учителя тоже мало получают, и те, и те много тратятся. Если говорить конкретно про театр, то здесь люди отдают свою жизнь, отдают большое количество времени творчеству, значит, надо что-то менять.

- Что бы вы привнесли в театральный процесс обучения, прочувствовав всю практическую часть на себе?

- Я бы много чего поменяла. Не набирала бы так много студентов, был бы более жесткий отбор. Потому что столько студентов выпускается каждый год, а расходятся они в никуда. Обязательно нужно вводить систему, обучающую студентов не бояться экспериментировать. К студентам должны приходить молодые практикующие педагоги, которые играют в театре, кино. Артист не знает, что такое кинопробы, этому тоже не учат в театральный вузах. Почему? Что за идиотизм? Ты выходишь из театрального вуза с корочкой, где написано, что ты артист театра и кино. Но ты не знаешь, как пробы проходить, а ведь система эта уже есть. Мир уже давным-давно шагнул вперед, а люди сидят в какой-то коробочке, где им твердят: «Выучи сначала А, Б, В». Время идет вперед, и нужно обновляться, подстраиваться, меняться, не бояться нового.

- У вас есть проект «Танцевальная терапия». В каком городе его приняли лучше всех? Не было желания продолжить в городах Золотого кольца?

- С самого начала у нас была идея сделать этот проект в максимально большом количестве городов. Мы ходили в правительство и говорили: «Посмотрите, какая социальная история». Но успели съездить только в Нижний Новгород и Казань. Это необходимо провести в каждом городе, и это реально классно. Сейчас будем думать, как это сделать. Потому что есть одна идея, как это сделать без правительства. Ты им сигналишь, кричишь, а они такие: «Ааааа? Вот дойдет до Года танца, вот тогда вы нам понадобитесь, ребята»…