Иваново - один из самых популярных направлений у российских женщин

Согласно данным о продажах авиабилетов и турпутевок за год, Иваново – одно из популярных направлений среди женщин-туристок из не южных курортов. Статистику опубликовал один из популярных российских сервисов для путешественников.

Наиболее привлекательными местами для туристов в комитете по культуре называют Свято-Веденский монастырь с его гончарной мастерской, Музей Ивановского ситца, где желающие могут поучаствовать в мастер-классах и изготовить платок с фирменным принтом, Музей советского автопрома, после которого гостей угощают в ресторане.

В администрации города отметили, что во многом развитие туризма в Иванове – заслуга мэра Владимира Шарыпова.

Но на достигнутом ивановцы останавливаться не собираются: в планах увеличение турпотока, причем не только российских, но и иностранных туристов.