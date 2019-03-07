Дом.ru 10 years challenge: скорость выросла в 600 раз, а интернет в России – сегодня один из самых дешевых в мире

Недавно всемирный интернет захватил челлендж «10 лет». Пользователи выкладывали свои старые фотографии, сравнивали достижения, собирали лайки и комментарии. А что насчет самого интернета? Какой была глобальная сеть тогда и какой стала теперь напомнил директор ярославского филиала «Дом.ru» Василий Середа.

- Во-первых, количество пользователей во всем мире увеличилось больше чем в два раза, а количество сайтов – в шесть с половиной! – отметил глава «Дом.ru». - В России количество пользователей выросло так же больше, чем вдвое - с 42 миллионов до 90. Но в 2009 году только 26% жителей страны регулярно выходило в интернет, а сегодня - 61%.

Интернет в России остается одним из самых дешевых в мире. Сегодня мы занимаем 194 место по стоимости из 196. Тот самый случай, когда оказаться в конце списка действительно приятно.

А вот скорости, в отличии от цен, растут многократно. Так, за десять лет интернет в России стал быстрее в 45 раз. «Дом.ru», кстати, первым в стране запустил тариф с невероятно быстрым для того времени интернетом. В 2009 1Мбит/c был роскошью. Сегодня провайдер предлагает пользователям скорости в 600 раз выше!

Журналистам и блогерам рассказали, как изменился интернет

Меняется не только интернет, но и поведение пользователей. Сегодня невозможно представить человека без смартфона или другого мобильного гаджета с выходом в сеть. Кроме того, в наших домах появляется все больше подключенных к интернету устройств. По данным специалистов только 29% пользователей используют одно устройство с выходом в интернет. 40% - более трех. А потребляемый контент «весит» все больше и больше. 81% его приходится на видео, разрешение которого растет из года в год.

Для комфортного «серфинга» «Дом.ru» постоянно поддерживает стабильную и высокую скорость. Во-первых, при помощи «оптики до дома». Пока остальные проводили в 2000-х интернет в дома через телефонную линию, «Дом.ru» строили сети по более современным технологиям. Сегодня благодаря этому оператор признается лидером скорости домашнего интернета в России по данным Speedtest.

Во-вторых, постоянный мониторинг сети. Каждые пару секунд считывается информация об электропитании, состоянии коммутаторов и кабелей. В редком случае сбоя автоматика оповещает диспетчера и проблему начинают тут же устранять.

В-третьих, мощный Wi-Fi. «Дом.ru» предлагает клиентам двухдиапазонные роутеры, благодаря которым домашние гаджеты можно распределить по двум частотам и избежать падения скорости.

И это не предел развития. Специалисты прогнозируют стремительное развитие IPTV, умных домов и умных городов, увеличение количества гаджетов, способных выходить в интернет и облегчить жизнь пользователя. И, как в случае с «оптикой», «Дом.ru» смотрит в будущее и уже старается предлагать пользователям самые современные и быстрые решения.