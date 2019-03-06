В Ивановском ТЦ лифт с 10 пассажирами упал в подвал

В Иванове произошло ЧП: 4 марта в ТЦ «Плаза» на проспекте Ленина упал лифт с пассажирами. Происшествием заинтересовались в прокуратуре.

Около 20:50 в лифт на втором этаже вошло десять человек. При этом, грузоподъемность рассчитана на восемь человек (630 кг). В результате сработала аварийная защитная система, лифт опустился в подвал и заблокировался. Пассажиры сообщили о происшествии диспетчеру. Также это сделал персонал «Плазы». Около 22 часов на место прибыла бригада специалистов, чтобы вызволить людей из «плена».

- Деятельность по эксплуатации помещений указанного торгового центра осуществляет ООО «Бизнес-Движение», - прокомментировали в прокуратуре.

По итогам проверки, инициированной ведомством, будут приняты меры.