Массовая диспансеризация по-ярославски: работодатели обязаны предоставить один рабочий день

В Ярославле началась диспансеризация – бесплатное прохождение врачей. Пройти диспансеризацию могут как рабочие ярославцы, так и безработные горожане, а также студенты очного отделения. Проверить здоровье можно раз в три года, начиная с 21 года. Некоторые исследования проводят раз в два года. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Первый этап проверки – анкетирование. Опрос нужен для того, чтобы выявить состояние здоровья пациента и понять, на что он жалуется. Дальше по плану медицинский осмотр и консультация. Врачи проводят следующие скрининги – антропометрию, измерение артериального давления, забор крови на глюкозу и холестерин, флюорографию, маммограмму, электрокардиограмму – для мужчин старше 36 и для женщин старше 45 лет. Также в рамках диспансеризации мужчины сдают кровь на онкомаркер ПСА – в 45 лет и в 51 год, а женщины проходят гинеколога – с 30 до 60 лет 1 раз в три года. Помимо этого, пациенты сдают кал на исследование скрытой крови иммунохимическим методом – с 49 до 73 лет й раз в 2 года, измеряют внутриглазное давление 1 раз в 3 года и проходят врача-терапевта.

Если в результате проверки на первом этапе у пациента выявится какое-либо заболевание, то он будет отправлен к узкому специалисту.

Ярославцы, решившие пройти диспансеризацию будут освобождены от работы на один рабочий день раз в три года. Те работники, кому до пенсии осталось 5 или менее 5 лет или пенсионеры смогут получить освобождение от работы на 2 рабочих дня. Для этого нужно написать заявление и согласовать день с работодателем.